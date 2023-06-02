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    國小師扛父債490萬扣薪18年還638萬 法院判債權不存在 信合社不上訴

    國小老師因父親留下的490萬元債務，被信合社扣薪18年，償還金額超過638萬，嘉義地方法院判決債權不存在，信合用則表示不會上訴。（資料照）

    國小老師因父親留下的490萬元債務，被信合社扣薪18年，償還金額超過638萬，嘉義地方法院判決債權不存在，信合用則表示不會上訴。（資料照）

    2023/06/02 18:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕擔任國小老師的劉姓女子因父親去世，背負490萬餘元債務，自2005年4月起遭嘉市第三信用合作社持債權憑證聲請法院強制執行，每月扣薪三分之一至今年2月已扣18年、清償638萬餘元，銀行仍稱不足清償利息故本金無異動，劉女向嘉義地方法院提告請求確認債權不存在，法官審理認為，劉女已給付638萬餘元，超過劉父遺產總額37萬餘元，劉女請求確認債權不存在為有理由，應予准許，全案還可上訴。

    嘉市第三信用合作社今回應，尊重判決結果，不會再上訴。

    判決書指出，劉女1985年到台北念大學，大學畢業後任教某國小，婚後定居在台北，劉女父親於2002年10月去世，劉女繼承父親留下的嘉縣土地、房屋、機車等價值37萬餘元遺產。

    劉父過世後3年、2005年4月，信用合作社突持債權憑證上門，告知劉女其父母借貸800萬元，經逐年清償尚餘490萬元債務，除扣押劉女存款20萬餘元，並自2005年5月起每月扣薪到今年2月，18年已清償638萬餘元。

    劉女主張，父親剛過世時，信用合作社未告知有該筆債務，2005年才持債權憑證聲請強制執行扣薪，已超過繼承開始3個月內拋棄繼承期限，使她無從拋棄繼承；每月遭扣薪給付18年已超過600萬元，已超過執行命令所載金額，且依民法，應僅以所得遺產為限負清償責任，清償已超過遺產總額，債權已不存在，信用合作社仍不斷扣押薪資、主張高額利息，已違反誠信原則、有權利濫用之虞。

    嘉市第三信用合作社抗辯稱，490萬餘元以9%利息計算，每月利息為32988元，每月扣薪19675元至27203元，尚不足清償利息，故本金無異動，是依法辦理抵充受償順序。

    承審法官認為，劉女1991年結婚後定居台北，未與父親同居，不知道父母債務、未依法限定繼承或拋棄繼承，且經執行命令每月被扣薪已清償638萬餘元，超過執行債權及違約金數額甚多、超過遺產總額，如繼續履行繼承債務顯失公平，判決確認第三信用合作社與劉女490萬元債權不存在。

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