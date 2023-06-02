夜市「棉花糖妹妹」疑遭不當管教 南市府將強制父親參與親職教育
2023/06/02 13:31
〔記者蔡文居／台南報導〕台南一名10歲的夜市「棉花糖妹妹」，前天深夜在夜市賣到喊累，疑遭父親不當管教，最後在馬桶旁睡著了，引起外界關注。南市社會局長盧禹璁表示，女童今天有正常到校上課，針對不當管教，強制要求女童父親參與親職教育，如不配合將罰3000元至3萬元。
盧禹璁表示，有關夜市「棉花糖妹妹」案，市府獲報後，立即聯合警政、社政單位介入處理，社工人員今天一早確認女童正常到校上課，已請校方協助安排個別會談，釐清案發經過。經社工實地面訪檢視，女童身上未發現傷勢，據了解，當日女童因手機使用習慣在夜市與父親發生爭執。
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針對該案，南市社會局提出3作為如下：
一、案家曾為市府輔導個案，後續會再加強輔導訪視，提供案家教養資源，以提升其親職功能。社會局針對本次不當管教會強制要求女童父親參與親職教育。
二、若父親不配合接受親職教育輔導，將依兒少法第102條處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其參加為止。
三、除主動介入案家服務，社會局也同步串聯學校、社區、警局、市場自治會等，建構更完整的社會安全網，落實日常關懷和即時通報作用。
社會局表示，希望透過即時介入，引入相關資源持續輔導案家，讓女童得到適當的照顧。呼籲民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，受理時通報者的身分資訊完全保密，同時也會保護疑似受虐兒的資訊。（15:51更新）