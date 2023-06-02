特勤舅甥淪共諜刺探蔡總統行程 判2年8月、1年4月徒刑定讞

特勤舅甥孫翰方、王文彥淪為共碟，刺探蔡總統行程，分別被判2年8月、王1年4月徒刑定讞。（資料照）

2023/06/02 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕曾任前總統蔣經國、李登輝侍衛室隨扈的退伍軍官孫翰方，退伍後被中國吸收在台發展組織，唆使在總統府擔任特勤侍衛兵的外甥王文彥，刺探總統蔡英文接見外國國會議員、特勤單位主管的個資與輪值表等機密。最高法院維持高等法院更一審見解，認定兩人有交付總統府侍衛室、特勤中心等資料給中方，但無法證明有刺蒐蔡總統會見外國議員等訊息，依國家安全法、陸海空軍刑法判孫2年8月、王1年4月徒刑定讞。

檢方起訴指控，孫翰方1991年退伍後，在中國某律師事務所工作，參加台商聚會時認識中國中央軍事委員會方姓男子，被方男吸收、刺探我國軍情，若帶現役軍人參加中國旅行團或與中方人員餐敘，孫每次可領取2千至3千美元報酬

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孫男返國後，找上在總統府特勤中心任職的外甥王文彥，從2008年起，多次刺探總統府侍衛室、特勤中心等單位主管個資與輪值表等機密，孫還要求王搜集蔡總統接見美、日國會議員等不公開行程資料，但王無法取得而作罷。

桃園地院一審認為，孫、王所為嚴重危害國家安全，依國安法、陸海空軍刑法判孫3年4月徒刑，沒收犯罪所得人民幣147萬餘元、美金2萬元，王男因坦承犯行且被撤職，輕判1年10月、緩刑5年。

兩人上訴後均否認犯罪，孫翰方辯稱因爲想交保才認罪，王文彥說是因為被羈押超過3個月將喪失軍人身份才認罪。高院二審痛斥兩人說詞不實、無悔意，除撤銷王男緩刑，其餘維持一審判決結果。最高法院發回更審。

高院更一審說明，王文彥搜集特勤中心留值主管輪值表、總統府侍衛室輪值資資料，以及侍衛長、特勤中心副指揮官、執行長等人的個資等，交給孫翰方轉交中方人士，但無法證明王男刺探、搜集蔡總統會見美、日等國國會議員團體及不公開行程與名單，因此酌減改判孫2年8月、王1年4月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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