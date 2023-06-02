稱高階警官至黃承國父親靈堂折紙花 蘇煥智涉加重誹謗被起訴

前台南縣長蘇煥智。（資料照）

2023/06/02 10:54

〔記者王定傳／台北報導〕前台南縣長、台灣維新黨召集人蘇煥智在去年九合一大選前，連續在臉書PO文指，2020年間，前國策顧問黃承國父親過世後，有多位高階警官至黃父靈堂前折紙花，致民眾認為黃有辦法讓高階警官順從屈服，及左右高階警官升遷能力，黃承國不滿提告，台北地檢署調查後認為，蘇煥智是為了參選台北市長增加曝光與宣傳，惡意貶損黃承國名譽，今日依加重誹謗罪嫌起訴蘇煥智。

檢方調查，蘇煥智明知黃承國的父親在2020年3月過世後，並無高階警官赴靈堂折紙花，卻於去年10月12日至15日，在臉書刊登3篇文章指：「前國策顧問黃承國的父親過世後，一位民進黨的立委也先去祭拜捻香，結果他發現了一堆縣市級別及中央單位的警察局長，竟然都到木柵國仔家折紙蓮花……誰賦予阿國那麼大參贊國家高階警官升遷的權限？……允許黑道大哥參贊高階警官的升遷。」

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蘇煥智還在文章內指：「很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過木柵國仔管道，他們豈能如此順服呢？」「有這麼多的高階警官來參拜及折蓮花紙，代表黃的實質影響力驚人」等；黃承國獲知後控告蘇煥智妨害名譽。

蘇煥智否認犯行，辯稱是某現任立委與一名前立委告知此事，但他要保密不能提供姓名。

檢方認為，蘇煥智為執業律師並曾任立法委員，應具有相當的法律專業知識，加上他曾任台南縣長，除經常擔任國內政論節目來賓外，亦多次競選公職，在國內具有相當知名度，所發表的言論自然具有高度傳播與影響力。

檢方認為，蘇煥智不僅未能提出任何證據資料以示其有相當理由確認所述內容為真實，也沒有任何查證行為，即發表這些言論，難認是出於善意。

檢方並認為，黃承國父親過世時間，距離蘇煥智發表言論，已達2年之久，蘇煥智卻選擇在參選台北市長期間刻意發表該言論，佐以黑金、貪腐等聳動、敏感言論獲取聲量、關注度，其目的顯然是為了他選市長增加宣傳與曝光度，並審酌他本身具有法律專業知識、發言時影響力、言論內容真實性存疑、未盡查證義務、發言後高度宣傳利益，認為蘇煥智的言論惡意貶損黃承國名譽與社會價值。

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