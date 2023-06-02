女騎士停等紅燈被車撞死 肇事駕駛體內驗出3種安眠藥

前鎮加工區傳死亡車禍，女騎士被捲入車底拖行傷重不治，肇事駕駛體內驗出3種安眠藥。（翻攝Google地圖）

2023/06/02 10:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女機車騎士去年5月間行經前鎮加工區一帶停等紅燈時，突被後方自小客車撞擊，陳女被捲入車底拖行10幾公尺，肇事的邱姓自小客車駕駛渾然不知闖禍，直到撞擊另輛路邊的小貨車才煞停；陳女緊急送醫後仍因傷重宣告不治，警方在邱男體內驗出3款安眠藥成分，被法官依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判刑3年2月。

判決指出，去年5月9日上午9點多，前鎮區大華一路傳出死亡車禍，陳姓女機車騎士被捲入邱男駕駛的自小客車車底，拖行10幾公尺後傷重宣告不治；警方獲報到場處理，肇事的邱姓男子向警方表示，他前一天晚上忘記吃藥，隔天早上醒來才服用，他想說自己吃安眠藥已經很多年，應該不會有事，沒想到開車上班途中藥效出然發作，害他精神不集中，突然就睡著了。

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警方將邱男的尿液送驗，醫院檢測出他體內出現「可立錠」、「福爾眠」及「美舒鬱」3款藥物反應，這3款藥物都具有鎮靜安眠效果，服用後可能導致嗜睡或昏迷等症狀。

高雄地院審理時，邱男翻供，聲稱自己是當天凌晨2點服用助眠藥，同日早上8點服用肝藥及維他命B群，只承認駕車有過失，他的律師也說，沒有證據證明邱男是吃完安眠藥立即開車，且安眠藥也跟毒駕情況不同，不應構成不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。

法官認為，如果邱男是當日凌晨2時許服用安眠藥物，休息6小時後才開車上路，並於正常駕駛約40分鐘後，藥物效用始突然發作，顯然不合常理，認定邱男事後翻供，實屬避重就輕、卸責之舉，考量他已與被害人家屬達成和解，車禍後也主動向警方自首，符合減刑要件，因此依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判刑3年2月，可上訴。

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