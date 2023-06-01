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    族人提告請求撤銷台泥和平廠環差 敗訴理由曝光

    花蓮縣秀林鄉德卡倫等部落的族人，提告請求撤銷滿台泥和平廠環差敗訴。（資料照，記者游太郎攝）

    花蓮縣秀林鄉德卡倫等部落的族人，提告請求撤銷滿台泥和平廠環差敗訴。（資料照，記者游太郎攝）

    2023/06/01 22:19

    〔記者溫于德／台北報導〕花蓮縣秀林鄉德卡倫等部落的在地族人等7名原告，不滿台灣水泥和平廠通過環境影響差異分析審查，得以興建「氣化爐」處理縣內垃圾，以花蓮縣政府為被告，提告請求撤銷環差。台北高等行政法院上午判原告敗訴，晚間公布判決理由。

    合議庭認為，這個開發計畫並非為「一般廢棄物或一般事業廢棄物再利用機構」的開發計畫；另該環差報告是台泥在同一開發面積內，將原訂設置第3座「旋窯系統之位置」，變更為設置「氣化爐」，與一般垃圾焚化爐廠設備及流程不同，無須新增煙囪，也無需處理飛灰，

    且經納入「戴奧辛、VOCS、溫室氣體」的污染總量並經審查完成後，該開發計畫也能確認並未超出原環境影響說明書核定的污染總量。

    合議庭進一步指出，依原住民族基本法第21條第1項規定，諮商範圍限於公有土地，該計畫用地則是位在花蓮縣秀林鄉的私有土地，並不適用原基法規定，且台泥未重辦環評也沒有違反環評法規定。

    合議庭因此認定原告請求撤銷環差並無理由；至於原告同案也主張花蓮縣政府、行政院環保署應作成「命台灣水泥股份有限公司重新實施環境影響評估」、「命台灣水泥股份有限公司應停止開發行為」等兩個行政處分，合議庭同樣認均無理由，判決敗訴。可上訴。

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