首例！議員資格行政法院審理中 彰化地院認定當選無效

縣議員洪本成。（資料照）

2023/06/01 18:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議員洪本成，去年參選彰化第五選區（溪湖、埔鹽、埔心）選舉，中選會以洪本成曾涉及貪瀆案件被判免刑，認定資格不符不得登記為候選人，洪本成提出假處分獲准可繼續參選，也順利當選並宣誓，而洪本成訴願完成後，續提行政訴訟以捍衛議員資格，該案目前在行政法院審理中。

但洪本成同選區落選頭候選人歐陽蓁珠在洪去年底當選後隨即向彰化地院提當選無效之訴，該案經彰化地院審理後今天認定，洪本成所涉貪瀆案雖「免刑判決」，但本質上仍屬「有罪判決」，即便選務機關過往多次對被告消極資格之認定不正確或未積極的審查，也不得因此主張「有資格參選就是合法」，因此判決洪本成19屆、20屆議員皆當選無效。

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洪本成今天表示，他有無議員資格，認定機關應該是行政法院而非彰化地方法院，該案行政法院尚在審理中，地方法院卻錯解法令，為了自己的權益，他們將提出上訴。

彰化地方法院表示，刑事免刑判決本質上仍屬有罪判決，洪本成犯罪事證明確，當初僅因法律上之原因，不宜發動刑罰權，沒有諭知科刑之必要才判其免刑。依公職人員選舉罷免法第26條第2款規定，曾犯貪污罪，經判刑確定，不得登記為候選人，其立法意旨在端正選風、澄清吏治，所謂判「刑」確定，應包含「免刑」判決在內。

彰化地院指出，被告洪本成當初貪污事證明確，此案在檢警偵辦的過程中 ，因為有洪的自白才能查獲其它的被告，且洪本成主動繳交犯罪所得，依法律規定判決免刑，此仍符合選罷法第26條第2款「曾犯貪污罪，經判刑確定」規定之要件，故不得登記為候選人，自無候選人資格，因此判決當選無效。

洪本成的委任律師表示，洪本成並沒被褫奪公權，當初中選會認定洪本成沒有參選資格，無異剝奪人民的參政權，後來洪透過假處份保住參選資格，該案仍持續在行政法院審理中，洪本成的議員資格理應由行政法院認定，不應由彰化地院來作認定，他們會繼續上訴。

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