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    首頁　>　社會

    台中港吊車翻覆隔空砸死1工人 吊掛人員過失致死判刑

    前年台中港起重機翻覆，吊掛的梁架掉落，造成1死1傷。（台中港務公司提供）

    前年台中港起重機翻覆，吊掛的梁架掉落，造成1死1傷。（台中港務公司提供）

    2023/05/29 18:46

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕興富發工地吊臂掉落中捷，造成列車撞上釀1死10傷事故，台中市勞檢處也指前年台中港起重機翻覆，吊掛的梁架掉落，造成1死1傷，近期台中地方法院審理結果，因吊掛人員未事前評估實際重量，導致超出起重機原有荷重性能，因過失致人於死遭判處3個月有期徒刑，不可不慎。

    勞檢處表示，近年來全國各地起重吊掛作業意外頻傳，雇主如違反「職業安全衛生法」相關規定，除面臨最高30萬元罰鍰，更需承擔相關民刑事責任，強調吊掛作業屬於高風險作業，常因操作不慎造成吊掛物體飛落事故，導致財物損失及人員傷亡，危及公安，雇主在從事吊掛作業，應強化安全管理，訂定相關施工安全計畫。

    針對興富發塔式起重機（俗稱塔吊）工安意外，勞工局召集相關工地主任、起重機操作人員、吊掛人員，加強宣導各類起重吊掛危害預防，協助業者做好安全防護及管理，也將持續舉辦各類起重吊掛宣導。

    勞工局長張大春表示，塔吊的調整、檢修、操作、裝卸，雇主應事前落實風險評估及制定安全作業標準程序，確認吊掛構件的重心位置，並由合格的操作人員及吊掛手共同操作，確認彼此指揮手勢，評估現場吊掛環境及荷重性能，更不得將吊桿用於拖拉物件等其他用途；此外，如起重機屬於勞動部指定的危險性機械，更應由勞動檢查機構檢查合格才能使用。

    興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故。（市府提供）

    興富發工地吊臂掉落中捷造成列車撞上釀1死10傷事故。（市府提供）

    起重機屬於勞動部指定的危險性機械，更應由勞動檢查機構檢查合格才能使用。（市府提供）

    起重機屬於勞動部指定的危險性機械，更應由勞動檢查機構檢查合格才能使用。（市府提供）

    勞工局透過實務演練，加強吊掛人員作業安全。（市府提供）

    勞工局透過實務演練，加強吊掛人員作業安全。（市府提供）

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