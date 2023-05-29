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    債務糾紛變強盜案！男遭搶1千元還被砍 警迅速破案

    警方將陳姓主嫌（後黑衣者）及砍人的陳男（前灰衣者）移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒攝）

    警方將陳姓主嫌（後黑衣者）及砍人的陳男（前灰衣者）移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒攝）

    2023/05/29 17:15

    〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆一名王姓男子與陳姓男子疑似有債務糾紛，雙方28日凌晨4時許，約在南榮路上協商，但王男不願掏錢，引起陳男不滿。與陳男同行的友人見狀，拿出小刀砍殺對方，搶得1千元後離去。警方獲報後，於當日晚間將犯嫌拘提到案，今日下午詢問完畢後，依涉犯強盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

    據悉，雙方疑似因買賣毒品引發糾紛，陳男便找來同姓及林姓友人助威，昨日凌晨約出王男談判，要求他返還毒品費用，但王男不願配合，陳男友人便拿出小刀砍向王男恫嚇；王男因揮手抵擋，導致雙手遭到砍傷，所幸傷勢不深，無生命危險，陳男等人搶走王男身上的1千元後離去。

    警方獲報後，立刻鎖定陳男等人身分，並向聲請拘票獲准後，前往陳男等人家中逮人，昨日晚間把兩名陳男逮捕到案，另一名林姓同夥則於今日上午自行投案。

    陳姓主嫌到案後，承認有拿走王男身上的1千元，但堅稱是雙方債務糾紛，只是拿回欠款，否認強盜罪犯行；另一名陳姓男子則承認有砍傷王男，也否認強盜犯行。

    警詢後，依涉案強盜罪嫌，依法將陳男等人移送法辦，也將進一步釐清雙方之間債務糾紛是否另涉毒品案件。

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