拉扯片！老公載疑似小三外出 人妻當街攔車拉扯質問挨罰

戴安全帽的胡姓女騎士，懷疑金髮女子和丈夫有染，兩人在橋上爆發拉扯。（擷取自社會事新聞影音）

2023/05/29 17:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名胡姓女騎士（44歲，越南籍），昨天發現57歲黃姓丈夫駕駛自小客車載另名越南女子外出，她懷疑兩人有曖昧關係，騎車尾隨理論，黃男逕自開車走人，該名女子則攔了一輛計程車離開，胡姓元配騎車追趕攔下，兩人在橋上當街拉扯，引起路過駕駛注意，將拉扯影片po網。警方表示，胡女驟然於車道暫停嚴重影響其他用路人交通安全，將依違反道路交通管理處罰條例開罰，最高可處新台幣3萬6千元。

一位民眾在臉書社團「社會事新聞影音」上傳一段影片，表示5月28日下午2點左右，台中太平橋由太平往環中東路的車道，有一名頭戴安全帽的女子，和一名金髮女子在計程車右後車門發生拉扯，懷疑是發生行車糾紛。

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太平分局太平派出所表示，並未接獲民眾報案，經聯繫計程車司機和胡姓女騎士（44歲），才發現疑似是感情糾紛。

警方初步了解，越南籍的胡姓女騎士，昨天發現先生開車外出，車上還載著一名越南籍女子，懷疑兩人有曖昧關係，立刻騎車在後尾隨，胡女後來攔下車子，車上的女子下車，先生則逕自把車開走，該名下車女子隨後又攔了一輛計程車離開。

胡女越想越氣，騎車追趕計程車，想攔下車上的女子問個究竟，最後在太平橋上攔下計程車，並和該名女子發生拉扯，引發路過民眾側目，該名女子最後上車離開。

警方表示，雙方就私權爭議部分並未提出告訴，不過胡女驟然在車道暫停嚴重影響其他用路人交通安全，將依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款「危險駕車，驟然減速」舉發，最高可處新台幣3萬6千元，並吊銷其駕駛執照。

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