乾爹、乾女兒攜毒逛夜市 計程車違停害2人都露餡

保大在林男身上找到摻雜海洛因香煙1支。（圖由警方提供）

2023/05/29 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子與楊姓女子相差20多歲，因在毒品圈認識彼此以乾爹、乾女兒互稱，28日晚間兩人相偕到潭子區逛夜市，隨後搭上多元計程車準備離去時，因計程車違停被保大警網攔查，只見坐在車內的這對「父女」神色慌張，警方直覺有異，果然分在兩人身上找到安非他命及海洛因毒品，當場上銬逮捕。

台中市警局保安大隊第二中隊小隊長王政哲等3人，昨晚10點多巡經潭子區中山路三段時，發現1輛多元計程車違規併排停車，因已影響車流立即攔查時，發現後方2名乘客先是面面相覷，接著神情緊張的直看窗外，完全不敢直視警方，王員等人直覺有異進一步盤查身分，查出其中53歲的林姓男乘客是列管的毒品人口。

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警方經林男自由意識下同意打開隨身攜帶香菸，在目視下發現摻雜海洛因香菸1支，接著27歲的楊姓女乘客也同意打開包包受檢，又在包包內查獲海洛因6包共重5.66公克，安非他命6包共重10.98公克，經初步檢驗確認一、二級毒品，當場將2人上銬逮捕帶回偵辦。

聲稱在毒品圈內才認識的2人供稱，2人年紀相差26歲，因此彼此乾爹、乾女兒互稱，當晚相偕逛夜市後，搭多元計程車準備離去，未料因計程車違停害2人攜毒露餡，真的是衰到爆；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並繼續深入追查毒品來源。

保大大隊長沈能成表示，打擊毒品犯罪是社會各界長期關注的治安焦點，該大隊將持續落實執行各項臨檢、巡邏等勤務，強力掃蕩毒品展現能量與決心，嚴正呼籲民眾「拒絕毒品，常保健康」，吸毒一時，終身危害，為珍愛自己及家人，請勇敢向「毒」說NO。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

另在楊女身上也起出海洛因及安非他命毒品。（圖由警方提供）

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