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    首頁　>　社會

    雲林啟動「醫消聯防」 台大醫護團隊10分鐘抵重災現場

    雲林縣消防局、台大醫院雲林分院啟動「醫消聯防」，遇有重大創傷受困事件第一時救援、救護鄉親生命安全。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局、台大醫院雲林分院啟動「醫消聯防」，遇有重大創傷受困事件第一時救援、救護鄉親生命安全。（記者黃淑莉攝）

    2023/05/29 16:49

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣消防局與台大醫院雲林分院今天啟動「醫消聯防」，未來遇有重大創傷受困或災難發生時，台大雲林分院醫護團隊成員接獲通報在10分鐘內抵達，在現場進行醫院規格的救護，搶救鄉親生命。

    雲林縣醫消聯防今天下午在縣長張麗善、台大醫院雲林分院院長馬惠明、雲林縣消防局長林文山、雲林縣議員林岳璋等人見證下啟動。

    林文山表示，過去發生重大創傷事件時，曾有傷者受困在機具、車輛中，一時無法脫困，生命跡象又處於不穩定的危急情況，礙於沒有適當啟動機制與合適裝備讓醫護人員安全到現場執行醫療處置，因此與台大雲林分院經過多次討論，促成這次醫消聯防計畫，感謝台大雲林分院願意承擔這個重責大任，守護鄉親生命安全。

    馬惠明指出，很開心能見證到院前救護、災難搶救跨時代創舉，團隊成員有專科醫師、專科護理師，並由消防局提供精良設備，讓醫護在很好的訓練、裝備情況，和到院前救護、搜救團隊成員，提災害現場受困、難以脫困的民眾最高規格，甚至是醫院規格的現場救護。

    張麗善強調，醫消聯防最重要是在重大災難時，由台大雲林分院組成的醫療團隊，10分鐘可以到達現場，第一時間讓鄉親得到救援及救護，開啟防災救護里程碑。

    雲林縣消防局、台大醫院雲林分院啟動「醫消聯防」，由消防局提供醫護團隊成員專業設備。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣消防局、台大醫院雲林分院啟動「醫消聯防」，由消防局提供醫護團隊成員專業設備。（記者黃淑莉攝）

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