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    漢翔女員工向同事回眸一笑跳樓 重傷送醫

    漢翔沙鹿廠傳女員工墜樓意外。（擷取自google街景）

    漢翔沙鹿廠傳女員工墜樓意外。（擷取自google街景）

    2023/05/29 15:53

    〔記者歐素美／台中報導〕漢翔公司沙鹿廠今天近午時傳出一名女員工墜樓意外！28歲葉姓女員工從位於漢翔沙鹿廠的台灣先進複材中心3樓冷卻塔往下跳，跳樓前還回頭向同事微笑，葉女經救護車送往童綜合醫院治療，意識清楚，雙下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，家屬已趕往，因葉女跳樓，現場同事也遭受驚嚇，漢翔公司表示，也將針對員工加強心理輔導。

    今天上午11點55分，漢翔公司沙鹿廠傳出女員工跳樓意外，葉姓女員工（28歲）從3樓冷卻塔往下跳，據了解，葉女將手機、髮帶等物品放在地上，並脫鞋後回頭朝現場同事微笑，隨即往下跳，員工搶求不及，目睹葉女墜樓，其他員工隨即打119報案，救護車隨即到場將葉女往童綜合醫院急救。

    醫院表示，患者到院時意識清楚，雙下肢開放性骨折、骨盆腔骨折，目前還在進行其他相關檢查；據了解，葉女到漢翔工作約一年，其父親也是漢翔資深員工，但兩人不同廠房，並未目睹女兒跳樓，目前家屬已趕往醫院。

    漢翔公司表示，漢翔的心輔人員也隨同到醫院，以協助家屬，另針對目睹葉女墜樓而受到驚嚇的同事，漢翔也將加強心理輔導，讓同仁早日恢復正常生活。

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