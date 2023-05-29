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    首頁　>　社會

    保全變色狼 將已婚女住戶「壁咚」猥褻判刑

    新北市一處社區大樓的鍾姓保全涉猥褻已婚女住戶，高等法院認定他有悔意，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

    新北市一處社區大樓的鍾姓保全涉猥褻已婚女住戶，高等法院認定他有悔意，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

    2023/05/29 16:08

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市某社區大樓的鍾姓保全，前年元宵節前通知已婚女住戶到大廳拿取社區贈送的燈籠後，竟起色心，一路尾隨，強拉她到一處安全梯內，以「壁咚」方式猥褻得逞。一審以鍾男否認犯罪、無悔意，依強制猥褻罪判刑10月，不得易科罰金，鍾男上訴後改口認罪，並提出賠償方案，但被害人不願和解，高等法院認定鍾男有悔意，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元，可上訴。

    判決指出，鍾男是新北市某社區大樓的保全人員，2021年2月某日，鍾男以LINE通知女住戶到社區大廳找他拿元宵節社區送住戶的燈籠。女住戶下樓拿取燈籠後即離去，鍾男見當時四下無人，竟起色心，尾隨強行將她推進安全梯間內，摸胸猥褻得逞。

    被害人不甘受辱，報警提告。新北地檢署偵查後，將鍾男依強制猥褻罪起訴。

    新北地院審理時，鍾男否認犯行，辯稱他和女子是好朋友，因他當天心情不好，想找女子聊天，當時只有稍微扶住她的手臂進入安全梯內，並問她：「能不能給我一個擁抱？」，但遭她拒絕，因此只和她聊天，絕未摸胸，也未將她壓在牆上等事。

    但被害人駁斥鍾男說謊，鍾男是社區保全，她不是鍾男的好朋友，因接獲通知去找他拿燈籠，她拿了燈籠，並道謝即離開，沒想到鍾男尾隨她，硬將她拉進安全梯內，一開始要強吻她，經她拼命抵抗，並大叫「你在幹什麼？」，後來鍾男用手摸她胸部。

    社區總幹事與保全公司知道後，找鍾男等人開會，鍾男坦承，保全公司當場就將他開除。

    新北地院審理認為，鍾男身為保全人員，原本應保護社區、住戶安全，竟為滿足個人私慾，涉嫌對被害人強制猥褻，且否認犯行，將他判刑10月，不得易科罰金。。

    鍾男上訴後坦承犯行，並提出賠償方案，但金額不多，不過，被害人不願意原諒鍾男，也拒絕和解。高院認定鍾男有悔意，且需照顧罹癌的母親，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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