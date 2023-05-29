臉書火速下架！詐騙廣告假冒黃仁勳 刑事局介入偵辦

全球繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳來台演講，連詐騙集團也趕熱潮在臉書刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙。（翻攝Facebook）

2023/05/29 11:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕全球繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳身價破兆，近日來台引起各界矚目，詐騙集團竟然趕上熱潮，在臉書刊登「黃仁勳股票交流群」廣告行騙，引發各界批評臉書等平台把關不周的老問題；刑事警察局獲報，立刻聯繫臉書母公司Meta，啟動通報機制，迅速下架詐騙廣告，並將向上溯源追緝貼文者刑責，依法究辦。

臉書近來冒充有黃仁勳假網頁，居然還能跟上熱門新聞，誆稱「近來NVIDIA第二季預告，讓AI產業在股市大漲，謝金河先生還稱讚黃仁勳是超級巨星，光芒蓋過馬斯克，文末還說為感謝大家長期以來的支持，聯合許多財經專家，組建了一個股票交流群，每天分享股票技巧和資訊，祝大家走上股市直線獲利大道」。

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這類股票交流群詐騙廣告假到不行，近日又在臉書大量投放，也讓網友批評「臉書竟然不管？」、「詐騙集團速度實在太快」。

刑事局獲報，指稱國際顯卡大廠CEO黃仁勳正好來台參加活動，竟遭詐團偽冒成為臉書假投資連結，欲對民眾進行詐騙，刑事局立即連繫美商Meta公司啟動通報機制，迅速完成下架，並將向上溯源，追緝貼文者刑責，依法究辦。

刑事局強調，詐騙經常與時事議題結合，為免民眾誤信遭受損害，已啟動打詐綱領1.5版，從四大面相「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及懲詐，全面進行打詐各項具體措施，呼籲民眾如在網路發現假投資網頁，可上網到刑事局「165全民防騙網」檢舉涉詐網頁，全民共同把騙人的網址封阻，刑事局也持續向上溯源，追緝涉案者刑責。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團假冒黃仁勳臉書網頁，29日上午已下架。（記者姚岳宏翻攝）

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