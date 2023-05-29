高雄星巴克遭BB槍射擊警逮1嫌犯 議員林智鴻買早餐險遭波及

警方在對面民宅逮獲涉案陳姓男子（記者李惠洲攝）

2023/05/29 16:45

首次上稿11:30

更新時間16:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高市中正一路、大順路口星巴克咖啡今上午遭BB彈射擊，市議員林智鴻剛好要去買早餐，聽到BB彈撞擊建築物的聲響及持續槍聲，請店家報警，警方獲報在對面民宅逮獲65歲陳姓男子，他辯稱因好玩，以BB彈槍射擊窗台紅龍果樹，未料子彈飛到對向星巴克，警方事後也發現紅龍果留下很多BB彈孔的射擊痕跡。

市議員林智鴻今上午9時35分到中正一路、大順路口星巴克咖啡買早餐，他剛下車就聽到星巴克建築物被東西撞擊的聲響，及持續槍聲，地上有BB彈掉落，他查看周邊民宅，發現對面民宅3樓有人躲在窗台盆栽後面，朝星巴克建物方向射擊，他隨即請店家報案。

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轄區苓雅警分局獲報火速趕抵，在現場查獲10多顆BB彈，並循線找到疑似開BB彈槍的民宅，聯絡屋主，但他沒有接電話，進一步又聯絡同住家人開門，隨後在3樓逮獲涉嫌的陳姓男子。

苓雅警分局偵查隊長陳仁正表示，初步了解陳男與星巴克沒有糾紛，陳男供稱他只是一時無聊、好玩，持BB槍射擊窗台的紅龍果樹，沒想到剛好打到對面的星巴克。警方查看窗台紅龍果樹確實留有很多BB彈孔，窗台也掉落很多BB彈。

陳仁正說，由於民宅距離星巴克很遠，BB彈打到那裡也沒有什麼威力，BB彈槍是陳男在坊間購買的。BB槍經警鑑定後無殺傷力，警方訊後依恐嚇罪嫌將陳男移送法辦。

今上午疑似有人朝對向路口星巴克開槍，轄區警方獲報到場處理，初步查獲10多顆BB槍子彈。（圖民眾提供）

今上午疑似有人朝對向路口星巴克開槍，轄區警方獲報到場處理，初步查獲10多顆BB槍子彈。（圖民眾提供）

陳姓男子住處窗台的紅龍果留有很多BB彈孔的射擊痕跡。（圖民眾提供）

陳姓男子住處窗台的紅龍果留有很多BB彈孔的射擊痕跡。（圖民眾提供）

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