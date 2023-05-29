梅嶺比丘尼命案 傳報案人貨車採到可疑血跡

李姓比丘尼陳屍梅嶺的產業道路上，究竟死因為何？有無外力介入？仍待調查。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2023/05/29 06:33

首次上稿 05/28 22:30

更新時間 05/29 06:33

〔記者劉婉君／台南報導〕台南梅嶺67歲李姓比丘尼27日被發現陳屍野外，頭、手、腳有多處外力造成的撕裂傷，檢方30日將解剖遺體釐清，昨（28）日晚間傳出警方於報案人貨車上採到可疑血跡，詳細死因仍待解剖結果釐清。

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67歲的李姓比丘尼於今年元月與62歲林姓婦人一同到梅嶺修行，27日上午到附近民宅借水清洗蚊帳後，不久即被附近民眾發現陳屍在楠西區香蕉山青龍坑產業道路旁，距離住處約100公尺，現場地上有大量血跡，無打鬥痕跡，住處也整齊乾淨。因附近有住戶飼養不少獵犬，且有居民表示在案發時間左右曾聽到狗吠聲，死者身上的傷是人為還是犬隻啃咬，尚需解剖後才能確定。

此案報案人即是飼養獵犬的住戶，傳出警方在其貨車的車身及車底等2處，找到可疑的噴濺血跡，已將貨車查扣，血量微少，不似直接噴濺。

警方強調，李女陳屍現場附近及住處所有相關的跡證都有採證，以保全證據，至於採證內容屬於偵查內容，無法透露，目前仍從現場跡證與死者的交往關係做細部清查，全力偵辦中，確切死因還是須待解剖結果釐清才能確定。

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