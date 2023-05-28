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    首頁　>　社會

    KTV打群架男持掃把戳瞎對方一隻眼 法官判7年

    基隆地院審結依觸犯重傷害罪，判處何男7年徒刑。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審結依觸犯重傷害罪，判處何男7年徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2023/05/28 14:29

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕何姓男子與童姓等4名友人於2020年12月4日凌晨，前往基隆市KTV飲酒歡唱。童男因與不認識的呂男發生口角，雙方發生肢體衝突。何男見呂男倒地，還拿掃把朝他臉部猛戳，導致對方左眼嚴重受損。基隆地院審結依觸犯重傷害罪，判處何男7年徒刑。

    檢警調查，雙方人馬互不認識，於案發時均在「凱悅KTV」歡唱，呂男離開KTV時，與童男發生口角，因而心生不滿，童男追趕呂男，雙方互毆。呂男的鄒、陳姓友人見狀，聯手毆打童男，剛好被何男及其他3名友人看見，8人便開始互毆。

    呂男一方3人被打到倒地不起，但何男卻不願罷手，從KTV門口旁，取得掃把後，以掃柄猛力朝倒地的呂男臉部毆打，造成對方臉部瘀挫傷、左側眼球破裂出血、視網膜剝離等等的嚴重傷害，視力更受到影響，只能辨別眼前10公分處物品，無治癒或進步可能。

    法官審理時，何男辯稱，確實有毆打呂男等事實，但並沒有重傷害犯行，與被害人並不相識，只是想教訓他一下而已；且依照醫院回函，呂男接受過2次手術後，視力已經慢慢恢復，雖然進展較慢，應未達重傷害程度，且自己也無重傷害犯意。

    法官認為，經專業醫師施以適當治療後呂男的眼睛仍僅能見眼前10公分，且認定未來已無治療或回復可能；而調閱監視器可見雙方原先只有相互拉扯、徒手扭打、腳踹，並未見持武器攻擊或特意瞄準要害，見對方倒地除何男外均已收手，但他卻犯意升高持續毆打對方，還持棍棒對他人臉部正面近距離進行攻擊，導致呂眼睛重傷，顯已觸犯重傷害罪。

    而雙方調解後，原協議以80萬元和解，但何男卻支付完4萬元後，就沒有繼續依約付款。法官審理後，依觸犯重傷害罪判處何男有期徒刑7年。

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