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    花蓮外海2童遭海浪捲走1獲救 失蹤男童被浪打上岸送醫後不治

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

    2023/05/28 20:30

    首次上稿 13:11
    更新時間 20:30（新增1男童不治）

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名小孩遭風浪捲走，其中一人在海上漂流岸邊目視得到，消防局獲報後，與海巡署東部分署組成救援小組，但由於受到颱風外圍影響，海岸邊風浪稍大，不過海巡人員使用「遙控式動力救生圈」先把一名11歲周姓孩童搶救上岸，所幸沒有生命危險，約在下午三點半在意外地點以北的岸上，發現另名失蹤男童被浪打上岸，已經沒有生命跡象，送醫後於3點57分宣告不治。

    海巡署花蓮第六海巡隊指出，接獲118報案後，隨即派遣線上PP-3565巡防艇前往通報海域搜救，12點多PP-3565艇於加灣外0.2浬處發現一名落海民眾，因距岸過近且水深不足，巡防艇無法接近施救，PP-3565艇遂運用科技輔勤施放｢遙控式救生圈｣實施救援，成功將一名落海孩童救起，意識清晰、輕微擦傷。

    花蓮縣消防局指出，下午3點多，消防隊於北邊三棧出海口附近發現李姓少年，不過頭部有創傷，已經沒有生命跡象，救護人員趕緊用沙灘車接駁抬上救護車，在家屬陪伴下送往醫院搶救，隨後由醫院宣告不治。

    海巡署花蓮第六海巡隊指出，「遙控式動力救生圈」是海巡署為科技輔勤提升救援能量所購置，採用了U型設計及雙渦輪推進系統運作，讓它能在海水中以每秒3公尺的速度接近溺水者，並且搭載「雙面推進系統」，不會發生翻船後就失去操作功能的窘境，有效彌補艦船艇無法抵達岸際淺灘救援需求，並以其高機動性增加人員獲救機率。

    據了解，2名小學生為附近景美部落孩童，跟家長說去附近打球卻跑到海邊遊玩，但由於瑪娃颱風逼近，東海岸風浪逐漸變大，其中一名年紀小的孩童疑似太靠近海邊被浪花沖倒後落海，另名13歲學童前往救援，雙雙被海浪捲走。由於海邊風浪持續轉大，搜救船艦搜救困難，除在岸邊以望遠鏡搜查，也有出動空勤直升機加入一起尋找。

    海巡署再次呼籲，民眾從事各項水域活動務必注意自身安全， 目前受到颱風外圍環流的影響，海象變幻莫測，意外事件發生的頻率更高。民眾如在海上或岸際 遭遇急難事故，請撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即前往提供必要協助。

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

    花蓮縣新城鄉康樂村外海今天中午傳出有2名學童遭風浪捲走。（民眾提供）

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