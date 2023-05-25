5/25 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北市

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/05/25 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月25日）開獎的第112000124期今彩539頭獎開出1注，由新北市林口區竹林路552號1樓「竹林發彩券行」開出。第112000042期威力彩、第112000124期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000124期今彩539中獎號碼為「14、16、18、20、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎146注中獎，每注可得2萬元；參獎5001注中獎，每注可得300元；肆獎6萬1283注中獎，每注可得50元。

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第112000042期威力彩中獎號碼為「第一區：06、09、12、19、20、38，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎204注中獎，每注可得4000元；陸獎1444注中獎，每注可得800元；柒獎2646注中獎，每注可得400元；捌獎1萬3980注中獎，每注可得200元；玖獎1萬9280注中獎，每注可得100元；普獎2萬9891注中獎，每注可得100元。

第112000042期38樂合彩中獎號碼為「06、09、12、19、20、38」，五合摃龜；四合摃龜；三合51注中獎，每注可得5750元；二合1385注中獎，每注可得750元。

第112000124期雙贏彩中獎號碼為「01、02、07、09、10、13、14、16、17、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎10注中獎，每注可得10萬元；參獎121注中獎，每注可得500元；肆獎1065注中獎，每注可得100元。

第112000124期39樂合彩中獎號碼為「14、16、18、20、33」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合168注中獎，每注可得1萬1250元；二合7555注中獎，每注可得1125元。

第112000124期3星彩中獎號碼為「397」，正彩25注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000124期4星彩中獎號碼為「4841」，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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