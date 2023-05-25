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    5億高中生結婚2小時墜樓亡 因為這點媽媽無法撤銷婚姻

    賴姓高三生坐擁5億房產，登記同婚2小時後墜樓亡。（家屬提供）

    賴姓高三生坐擁5億房產，登記同婚2小時後墜樓亡。（家屬提供）

    2023/05/25 19:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕台中一名18歲賴姓高中三年級學生獲父親贈與5億元房產，本月初突與一名夏姓男子登記結婚，2小時後墜樓身亡，其母質疑夏男謀財害命，要求檢方偵辦。至於是否可以撤銷婚姻，一名法界人士表示，民法新制今年元旦生效，成年年齡從20歲改為18歲，賴生適用民法新制，因此賴母已無權向法院聲請撤銷婚姻。

    法界人士指出，「司法院釋字第748號解釋施行法（同婚專法）」第2條規定「相同性別之2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，第3條第2項規定「未成年人成立前條關係，應得法定代理人之同意」，此處指的「成年」須回歸到民法定義，在今年以前為20歲。

    他表示，本案如果發生在去年，因賴生尚未滿20歲，依照舊法屬於未成年人，若要跟夏男結婚，必須徵得法定代理人、也就是母親的同意，因此，兩人偷偷跑去登記結婚，賴母可依同婚專法第9條「成立第2條關係違反第3條第2項之規定者，法定代理人得向法院請求撤銷之」，主張兒子未成年結婚未獲得她的同意，向法院聲請撤銷婚姻。

    他說明，民法修正案把成年年齡從20歲下修成18歲，並於今年元旦生效，意即賴生只要年滿18歲、已是成人，就可自主決定跟誰結婚，不再需要徵得法定代理人同意，換言之，賴母失去向法院請求撤銷愛子婚姻的權利。

    夏男與賴生結婚僅2小時，就可繼承上億元的遺產嗎？他表示，婚姻有效，夏男就是合法繼承人，不論結婚的時間長短，不過，檢察官是法定的「維護社會秩序之公益代表人」，即使偵查後無法證明夏男謀財害命，但若發現兩人主觀上實無結婚真意，而只是形式上結婚，仍可能認定為假結婚，由戶政事務所依司法調查結果撤銷結婚登記。

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