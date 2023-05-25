三寶無極限！台灣大道突鬼切右轉 妙齡女騎士撞飛慘摔

自小客違規右轉，害女騎士迎面撞上重摔。（擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2023/05/25 19:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛自小客24日行經西屯區台灣大道時，竟直接從快車道切出右轉，一票慢車道上用路人急煞車嚇傻，但一名妙齡女騎士卻閃避不及迎面撞上，整個人騰空轉了一圈後重摔落地，有民眾將行車紀錄器影像PO網直言「不會開車就坐公車，這根本蓄意害人！」更引發網友撻伐。

根據影片顯示，橘色自小客直接橫跨3個車道右轉，導致外線車道女騎士煞車不及撞上，原PO指出，當下隨即報案並查看女騎士傷勢，但橘車駕駛不知在幹什麼，遲遲不下車查看，更令人傻眼的是，肇事駕駛沒打任何緊急電話，反而是打電話給她的朋友。原PO認為對方態度輕浮，也呼籲這種不會開車的不要上路，台灣駕照真的太好考了害死一堆人。

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網友紛紛留言「這種開法能活到今天不容易」、「個人支持根本要吊銷駕照，不然害人不淺」、「真的服了她，在台灣大道還敢在快車道右轉」，網路一面倒撻伐。

轄區第六分局則表示，這起車禍發生在昨天下午1時30分左右，地點在台灣大道與文心路口，45歲吳女當時駕駛自小客沿台灣大道快車道往市區方向直行，行至文心路口時突自快車道最外側右轉，此時24歲韋姓女子則是同向騎車沿台灣大道慢車道直行，行經路口時因煞車不及與自小客碰撞。

警方獲報到場，立即將受傷的韋女送醫，所幸經醫治沒有生命危險，警方表示，兩造經酒測均無飲酒反應，初步研判肇因係吳女開車違反標線禁制釀禍。

釀禍的自小客。（民眾提供）

與違規自小客碰撞的機車。（民眾提供）

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