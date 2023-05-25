假戶所人員、假警官接力來電詐老翁 五甲所長破解阻詐

五甲所長張志忠向老翁說明詐騙手法攏是假，成功阻詐。（讀者提供）

2023/05/25 22:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團分飾戶所人員亂槍打鳥，打電話給高雄陳姓老翁，指稱有人以他的名義去辦戶籍謄本，假警官接著以傳票誆騙陳翁帳戶觸法，要求匯款5萬到6萬元監管帳戶。陳翁到銀行求證，五甲派出所長張志忠告訴他收到的是假傳票，詐騙手法攏是假，勸陳翁有問題來警所，那裡警察都是真的，陳翁慶幸錢沒被騙走。

鳳山警分局五甲派出所所長張志忠、警員林正偉前天巡邏時，接獲銀行行員報案，有老翁疑似遭詐騙。警方到場調查發現，73歲陳姓老翁接到「左營戶政事務所」來電，指稱有人利用他的名義去辦戶籍謄本，隨後又接獲自稱吳警官來電，以手機傳送「傳票」，指稱陳翁銀行帳戶涉嫌洗錢防治法，要求匯款5萬到6萬元監管帳戶。

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陳翁驚覺有異，親自到銀行謹慎小心求證，行員通報五甲所長張志忠到場，張志忠檢視陳翁手機內傳票照片證實「是假的！」聽完陳翁敘述後，更加篤定詐騙集團分飾多角，確認是詐騙手法。

陳翁一度執著對方大頭貼有警察徽章，信以為真，所長張志忠解釋，警察徽章網路就能下載，但不是真的警察，他安撫陳翁，「有問題就來派出所，這裡的警察都是真的！」經警方確認假警官後，老翁慶幸沒受騙上當。

鳳山警分局呼籲民眾，檢警調機關絕不會以電話告知民眾因涉及犯罪而需監管財產、帳戶，若有任何類似的來電，即為詐騙電話，切勿輕易採信，警方也將持續秉持強勢執法決心，保障民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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