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    男幫女殺外遇夫詐保未遂 在中國被逮服刑滿15年返台免刑

    陳男幫女子殺外遇夫詐保未遂，在中國落網並服刑19年3月遭遣返，彰化地院依共同殺人判陳男15年徒刑，因他在中國服刑超過15年，地院判不用執行。（資料照）

    陳男幫女子殺外遇夫詐保未遂，在中國落網並服刑19年3月遭遣返，彰化地院依共同殺人判陳男15年徒刑，因他在中國服刑超過15年，地院判不用執行。（資料照）

    2023/05/25 22:31

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化陳姓男子22年前與林姓女友人商討積欠羅男的債務問題，結果大家把氣出在林女的先生外遇，決定計謀將其誘騙到中國殺害，再詐領保險金3100萬元平分，未料東窗事發，眾人相繼被逮，林女、羅男均被判處無期徒刑，陳男則在中國落網，被中國法院判死刑，但經減刑8次，共服刑19年3月遭遣返。彰化地院依共同殺人判決陳男15年徒刑，因陳男在中國服刑已超過15年，因此不用執行。

    判決書指出，林女（71歲）與前夫陳男於1986年離婚，但事後仍對前夫跟小三同居，且拋家棄子行為耿耿於懷，1999年7月某日，林女在台中開設的牛肉麵店，協調陳姓友人（72歲）與羅男（57歲）兩人之間的債務問題，眾人得知林女對前夫積怨已深，竟謀議將陳姓前夫誘騙至中國旅遊，並買凶殺害以詐領保險金。

    同年7月25日，眾人找來不知情保險業者簽訂契約，並由羅男冒充陳姓前夫簽名蓋章，而陳姓前夫在不知情下，接受羅男、陳男招待至中國旅遊，不過當時未僱人行凶而作罷，同年10月底，林等三人再安排陳姓前夫至中國旅遊，同樣又未僱人行凶。

    2000年3月，林、陳、羅三人不甘心，再度策劃買凶一事，同時找了3間壽險公司偽造簽名投保3100萬鉅額保險，將陳姓前夫騙到中國廣東旅遊，這次計畫由羅男找了中國籍男子向男、張男、老張、程男、小上海、皮涼（瘦子）等6名殺手，同年4月24日，由陳男誘騙陳姓前夫至廣東中山市沙朗附近，交由埋伏在此向男等人伺機行凶，陳姓前夫心臟被刺破，當場死亡。

    事後隔天羅男逃回台灣，並告知林女申請保險金，卻因欠缺證明資料，無法理賠，最後紙包不住火，半年後，眾人買凶被保險公司跟檢方識破逮捕，林婦及羅男被判無期徒刑，不過陳男在中國被逮捕，並被判處死刑，但經減刑8次，於2019年8月執行期滿釋放，但遭剝奪政治權利期限，於去年12月底才返台。

    陳男返台後接受彰化地院審判，法官認為，陳男在大陸地區被羈押及執行歷時約19年3月，執行完畢後又在大陸地區從事教會及社會服務活動3年，考量陳男已72歲、年事已高，判處有期徒刑15年，並衡量陳男在大陸實際執行刑期已超過台灣假釋門檻，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》但書規定，諭知免執行有期徒刑15年。全案可上訴。

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