拐國人至柬埔寨 萬源犯罪集團司機頭、境外招募組8人起訴

萬源（或萬利、萬古）集團拐騙民眾前往柬埔寨從事詐騙工作，新北地檢署今日依刑法意圖營利以詐術使人出國等罪嫌起訴蔡男等8人。（資料照）

2023/05/25 18:00

〔記者王定傳／新北報導〕逃亡國外綽號「安哥」的劉姓男子利用萬源（或萬利、萬古）集團為掩護，以「高薪、包吃、包住、包機票」等不實打工廣告，拐民眾前往柬埔寨，實際從事詐騙工作，若被害者不服從或業績未達標，動輒拘禁毆打，檢警事後逮捕集團司機頭蔡男與其女友詹女及境外招募組成員等，新北地檢署今日依刑法意圖營利以詐術使人出國等罪嫌起訴蔡男等8人。

檢警調查，劉男在柬埔寨組織人蛇犯罪集團，以萬古、萬源和萬利等娛樂公司為掩護，以「高薪、包吃、包住、包機票」等假打工廣告，拐民眾前往柬埔寨，實際強迫被害者在當地詐騙園區從事詐騙工作。

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檢警調查，該集團設有「業務部」、「人事部」，其中，業務部成員負責「投資或感情詐欺」，「人事部」以劉男為首腦統籌一切事物，劉妻黃女（逃亡國外）則是該部門會計帳房，負責會計支出、安排遭騙被害者出國機票、食宿及交通費用等。

檢警調查，人事部中還有「管理組」與「境外招募組」，「管理組」專門替劉男管理轄下組織成員，且在被害者不服幹部指示、違規或未達業績時，予以凌虐、毆打、電擊或關進「小黑屋」處罰；至於「境外招募組」則負責在網路刊登不實打工招聘廣告騙民眾前往柬埔寨。

檢警調查，蔡男則是集團「司機頭」，負責安排或指派司機處理被騙國人出國前旅宿、辦理護照及載送等工作外，還與其女友詹女共同變造「COVID-19疫苗接種卡」，以供未完成兩劑疫苗施打或接種卡遺失的受騙國人赴柬埔寨入境檢疫或辦理落地簽證使用，2人與境外招募組成員合作，共拐5國人前往柬埔寨。

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