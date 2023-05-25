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    高雄警破毒窟 查獲4400顆一粒眠

    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

    2023/05/25 14:15

    〔記者黃良傑／高雄報導〕楊姓藥頭（27歲）遭控在大寮住處，利用「黑莓卡」聯繫販毒，涉嫌找來余姓男子（24歲）分工，充當「小蜜蜂」運送毒品交易，高市刑大鎖定2嫌逮人，在楊嫌住處搜出4400顆、重800多公克一粒眠，以及疑販毒所得30多萬元現金，警方在楊的手機發現螢幕竟是「暴富」、「時來運轉」，2嫌坦承想販毒致富，最後還是落網被移送法辦。

    據了解，楊、余2嫌利用無實名登錄「黑莓卡」SIM卡，裝入行動電話聯絡藥腳，逃避警方追出藥頭真實身分，刑大偵一隊日前逮捕1名蘇姓藥頭涉販毒，溯源後發現蘇男毒品來自楊嫌，楊男暱稱「熊貓」發微信給藥腳販毒訊息，犯案手機和「黑莓卡」。

    刑大會同林園、仁武分局組成專案小組，搜索楊男位於大寮住處，搜出4400顆、重800多公克的一粒眠，以及100多公克的K他命，起出疑似販毒所得30多萬元。

    警方查看楊男的手機內，意外發現他的螢幕桌布竟用「順風順水順財神」、「暴富」、「時來運轉」等，勉勵自己可以很快致富，不料，天不從人願，楊、余2嫌先後被逮，並承認涉案，警方訊後昨移送高雄地檢署複訊。

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    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

    高雄楊姓藥頭手機螢幕po「暴富」轉運無效，警破毒窟查獲4400顆一粒眠。（記者黃良傑翻攝）

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