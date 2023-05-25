律師進人妻租屋處多達56次 這下慘了

北院認定即便沒有證據證明吳姓律師與人妻發生性行為，但他進入人妻租屋處56次已逾越一般友人正當交往，判他應賠償人夫30萬元。（資料照）

2023/05/25 13:38

〔記者溫于德／台北報導〕人夫指控吳姓律師與妻子關係匪淺，吳男3個月期間進入妻子租屋處高達56次，決定向吳男求償100萬元，台北地院認為，即便沒有證據證明兩人發生性行為，但已逾越一般友人正當交往，要吳男賠償人夫30萬元；可上訴。

人夫透過律師主張，夫妻雖於2022年9月離婚，但人夫早在2020年3月無意間發現妻子與當時擔任她其他案件的吳姓律師並肩行走，吳男當下並未穿著執行律師職務的服裝，而是身穿T-shirt、短褲。

請繼續往下閱讀...

後來人夫長期蒐證，更掌握吳男從2021年8月、9月、10月，分別出入妻子的租屋處高達7次、22次、27次，共56次，每次1至3小時，甚至有時單日進出不只1次，每次都穿著輕便服裝，可見兩人關係匪淺，已超越一般社交行為分際；人夫決定向吳男求償100萬元。

吳男反駁，人夫裝設鏡頭對準妻子租屋處的出入口，進行持續性、長時間的竊錄，嚴重侵害女方隱私權，代表相關影片、照片不能作為證據使用；況且，人夫2013年召妓被妻子發現，導致夫妻分居，後來人夫又家暴妻子，代表夫妻關係已名存實亡，難認人夫有何權益受損。

吳男進一步表示，不能單憑進入女方租屋處就認定侵害配偶權，何況，女方委任他處理超過10項案件，加上兩人原本就是多年好友，因此他是盡心盡力執行律師職務；至於人夫會提起本件告訴，實際上是為了威脅他不能繼續代理女方處理案件。

吳男也解釋之所以會多次進入女方租屋處，是因為女方聘他為法律顧問，且女方因病開刀，他才在指示下數次進入租屋處開會；另他的事務所因疫情導致生意受影響，為擴展業務而請教女方行銷策略，總之他未侵害配偶權否認賠償責任。

北院指出，2021年7月間因疫情較為趨緩，由疫情指揮中心宣布放寬防疫限制，但國人當時仍對疫情有所忌憚，對於非必要的社交活動仍持保守態度，吳男卻在明知女方已婚情況下，以「高密度且長時間」的方式共處租屋處，即便沒有證據證明兩人發生性行為，卻已逾越一般友人正當交往。

縱使人夫有召妓、家暴妻子、夫妻分居等情，也與吳男侵害配偶權的行為無關，北院最後認定人夫應獲賠60萬元，而這筆賠償金應由吳男、妻子平均分擔，考量人夫已對妻子撤告，判吳男賠償30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法