黑幫IG互嗆引爆衝突 新北警再逮竹聯幫旭仁會組長及小弟14人

警方攻堅逮捕林嫌等人。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/25 13:40

〔記者陸運鋒／新北報導〕竹聯幫仁堂旭仁會旭雙組組長林文邑（20歲），日前號召小弟與16歲少女等人談判爆發衝突，林男一方持棍棒毆打對方還開車衝撞，警方獲報到場時已一哄而散；案經專案小組深入追查，攻堅逮捕林嫌等14人，依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法等罪嫌移送偵辦。

據瞭解，林文邑綽號一哥，平常吸收在學或輟學生當小弟，曾代表雙和地區率幫眾參加3月6日台北市萬豪酒店幫會豪宴，而林男及幫眾以雙和地區的撞球館、KTV等為據點，遇上看不順眼的學生，除了報幫派名號壯大聲勢，還藉此毆打被害人，令對方心生畏懼。

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永和分局調查，林嫌小弟日前在instagram搭訕一名16歲少女，進而言語上吃豆腐，令少女感到不滿互嗆，雙方便相約3月23日晚間在永和綠寶石堤外停車場談判，林嫌找了13名幫眾到場助陣，少女一方則為8人。

警方指出，雙方談判期間一言不和爆發衝突，林嫌等人持棍棒毆打少女一方，甚至開車衝撞，而警方接獲報案趕抵時，現場僅剩2名傷者，隨即協助送醫治療，幸無生命危險。

警方深入追查後，前天清晨6時許與刑大偵四隊、保安警察大隊等共同行動，兵分12路前往雙北地區多處，拘提林文邑及涉案少年共14人到案，並查扣涉案手機、棍棒、刀械、車輛等證物。

永和分局偵查隊長李志祥表示，全案依違反組織犯罪防制條例、少年事件處理法、刑法加重妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌，分別移送新北地方檢察署及新北地院少年法庭偵辦，未成年人駕駛部分則開出5張無照駕車告發單，合計罰款15600元。

李志祥指出，近期幫派吸收少年從事詐欺、毒品甚至暴力犯罪案件時有所聞，警方對幫派零容忍，嚴防少年遭黑幫利用從事不法，全力壓制囂張氣焰，讓幫派無法吸收新血而壯大。

林嫌等人談判開車衝撞對方。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣涉案手機、棍棒、刀械等證物。（記者陸運鋒翻攝）

該群幫眾口罩上印有旭仁會幫派印記。（記者陸運鋒翻攝）

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