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    首頁　>　社會

    挖墓遇到鬼！ 相隔13年彰化再發生盜墓案

    「盜墓四人組」落網，嫌犯不是無故暴斃就是厄運纏身，圖為嫌犯之一的陳男。（資料照）

    「盜墓四人組」落網，嫌犯不是無故暴斃就是厄運纏身，圖為嫌犯之一的陳男。（資料照）

    2023/05/25 10:18

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣再度發生盜墓案，這次盜墓的對象竟是輪胎大王羅結，主嫌落網時，承辦的員警對他說「你跟天借膽嗎？也不打聽一下彰化盜墓者的下場」。原來彰化縣13年前盜墓猖獗，直到「盜墓四人組」落網，嫌犯不是無故暴斃就是厄運纏身，此案成為「盜墓者下場的活教材」，縣內盜墓情況才逐漸銷聲匿跡。

    該案的主嫌是擔任「土公仔（造墓師傅）」的吳安翔，他因缺錢花用，揪陳男、黃男和他的太太曾女組成盜墓集團，從2010年11月開始，連續3個月內在田中、二水等地開墳掀棺22座，他們敲毀墓碑，任令暴屍，盜墓時還撞見白衣長髮女，眾人嚇到屁滾尿流，從此洗手不幹，但最後4人全數落網，其中黃男在警方動手抓人的前2天因吸毒過量暴斃，主嫌吳男在審理期間鬧家變，他懷疑太太跟同伙有瞹眛，兩人因此離婚，吳不久也莫名原因暴斃，倖存的陳男下場也很慘，他的父親、外婆也在審理期間1個月內相繼去世，此案成為彰化警方嚇阻盜墓歪風的活教材。

    警方說，當時吳安翔才25歲，做「土公仔」的他剛娶曾女為妻，想多賺點錢，便揪同伙黃男、陳男動起先人的歪腦筋，他們鎖定3至5年剛下葬不久的土墳，利用夜間做案，為了掩人耳目，刻意破壞墓碑。吳男後來染上毒癮，墓越挖越多，他懷疑新婚的妻子跟同夥陳男有一腿，落網後就跟太太離婚，審理期間吳騎機車發生車禍，之後又不明原因暴斃。同樣不明原因暴斃的還有黃男，因為他把毒品帶進集團內，警方懷疑他吸毒過量而死。

    被懷疑跟吳妻有一腿的陳男是倖存者，審理期間他向法官說，「自己刨墓遇到鬼」，他說，眾人挖完墓坑，他跳進墓裡打算取走黃金時，看到一個長髮白衣女蹲在墓碑旁，往下盯著看他怎麼挖，陳男嚇得爬出從墓坑逃走。

    警方說，10多年前毒品案猖獗，這些人沒錢買毒品就把腦筋動到先人頭上，但盜墓者好像受到詛咒般厄運連連，此案轟動一時，後來彰化的盜墓案就逐漸減少，直到現在又發生羅結的墓被盜。

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