超級學霸替弱勢童上課 檢察官范家振曝驚人真相是⋯⋯

台北市調處外事站副主任張文俊、法務部長蔡清祥、高雄地檢署檢察官范家振。（左至右）

2023/05/24 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕由頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴組成的超級學霸，日前組成教師團，免費替弱勢兒童上課，深獲好評。高雄地檢署檢察官范家振24日曝背後真相，原來這些學霸都是國考或國營企業考試的「槍手」，如因代考而坐牢，將斷送大好前途，因此他決定命他們善用學識協助小朋友成長，換取緩起訴處分。

范家振因偵辦重大肅貪及舞弊集團，獲表揚為行政院模範公務員，24日到法務部接受部長蔡清祥嘉勉時表示，他破獲史上最大國營事業考試舞弊集團，發現許多代考槍手都是擁有亮眼學歷的超級學霸，有頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴，如果起訴，這些人的大好人生將毀於一旦。

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范家振左思右想，決定給他們一個重新做人的機會，命他們組成義務教師團，替弱勢兒童上課。許多兒童在學霸的教導下，重拾學習的興趣，成績突飛猛進，而這些犯錯的學霸在跟孩子們相處之後，不僅痛改前非，後悔自己曾做的荒唐事，更捨不得離開這些小孩，價值觀徹底改變，願意行善助人，成為更好的人。

范家振發現，每個花百萬元請人代考的考生，背後都有一個故事，其中一名考生腦部有問題，幫忙出錢的老母接受偵訊時淚訴：「我不可能揹著他一輩子！」但范直言，國營事業每個職位都有其重要性，若員工缺乏相關專業，恐讓高雄氣爆憾事再度上演。

范家振共破獲29起槍手代考案，台灣中油16次、台灣糖業3次、中華電信4次、台灣菸酒2次、中國鋼鐵2次、台灣電力1次、警察專科學校1次，不只如此，他還透過偵查手段，向前回溯之前透過作弊手段考上、已經任職的員工。而黃姓主嫌收受豐厚報酬，開著名車，范家振也說服法官依詐欺得利罪，判刑3年半。

范家振直言，當檢察官確實很辛苦，但應該調整心境，職場上快樂的秘訣，是喜歡自己所做的事，而不是做自己喜歡的事。

另一名獲得模範公務員的台北市調處外事站副主任張文俊，為調查班33期結業，曾任駐洛杉磯及越南法務祕書，協助與台灣的司法互助與案件交流，並破獲多起跨國毒品與貪瀆案件，功不可沒。

蔡清祥表示，范家振年輕幹練，屢破大案，更難能可貴的是有一顆溫暖的心，願意花心思兼顧被害人與被告的權益，讓民眾更加肯定與信賴檢察體系；此外，我國在全世界27處佈建法務祕書，需有三頭六臂才做得好該職，張文俊的能力強，能扛起重任，替我國與其他國家建立良好的司法互助管道。

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