好心順道載鄰居小孩上課 休假卻被狂按門鈴 網友：好人難做

好心載鄰居家的小孩上課，對方卻當成理所當然。（資料照）

2023/05/24 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕好心幫隔壁阿婆載小孩上課，卻換來挨罵不斷！匿名公社一位社員發文表示，自家女兒跟隔壁的鄰居小孩同個幼稚院，因某次幫忙鄰居載小孩上課，後來就變成每天固定行程，而今（24）日因自家小孩與婆婆出國玩，自己則是剛好排休，而在家中休息，竟遭鄰居狂按門鈴，還責罵原PO「自己孫女遲到了怎麼辦」，讓她相當傻眼。

據匿名公社文章表示，鄰居有個小孩和自家女兒在同所幼稚園，自己每天上班前載女兒去上課，在某次也幫忙鄰居載了一次，但後來卻變成每日固定工作，小孩的奶奶甚至直接讓她坐在原po的家門口等人載去上課。

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原PO表示，「順道」對自己來說原不是什麼大問題，但婆婆說星期三要帶（我）女兒出國玩，昨天早上也跟那個妹妹說了，而自己今（24）日也剛好排休，就在家中睡得很晚。結果，隔壁的鄰居奶奶一大早狂按她家門鈴，詢問為什麼自己孫女還在門口。原PO非常生氣，但還是忍住怒火告訴她情況，但對方竟開始責罵，表示為何不早點說。還抱怨說道「現在她的孫女要遲到了該怎麼辦」，令原PO實在非常火大，上網發文分享此事。

在文章發出後，許多網友給予回應，「做久就變妳的」、「給方便當隨便」、「幼稚園沒娃娃車？」、「得寸進尺的老人家」，許多網友認為這是標準的升米恩斗米仇，並表示好人真的非常難當。不過也有網友質疑是「創作文」，表示「一年前我也看過一樣的文章」。

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