父遺體冰醫院太平間逾10年拒領回挨告 女兒被判緩刑

連姓女兒被控將老父遺體遺棄在醫院長達12年，士院審結，今依法判她4月徒刑、緩刑2年。（法新社、資料照；本報合成）

2023/05/24 17:23

〔記者溫于德／台北報導〕台北市張姓老父12年前在醫院病逝，此後遺體冰存在醫院太平間，院方多次通知其連姓女兒領回遺體卻遭冷處理，導致遺體擺放在醫院太平間超過10年，不得已提告連女。連女被訴，士林地院審理期間，連女領回遺體並於本月18日火化完畢，全案今宣判，連女被依遺棄直系血親尊親屬屍體罪輕判4月、緩刑2年，可上訴。

起訴指出，連女明知老父2011年5月3日病逝醫院，經醫院多次通知，她依舊拒絕領回遺體，也沒有替父親辦理後事；且她在檢警偵訊時已供稱，她曾向胞妹提到父親後事由她處理即可，同時拒絕依醫院建議方式處理後事，結果卻都沒有處理。

請繼續往下閱讀...

後經醫院多次通知，連女仍拒絕領回遺體，院方只好到警局報案提告，檢方因而認定連女涉嫌本刑6個月以上、5年以下的遺棄屍體罪，依法起訴，並建請法院加重其刑。

今年4月20日士院開庭，連女流淚提到，父親病逝當天原本已經要出院，卻疑似因為被牛奶嗆到而死亡，「都是我沒處理好父親」。她也坦言，醫院確實曾多次要她處理遺體，而她當初之所以沒時間辦死亡證明，是因為一個妹妹在照顧生病嚴重的妹婿，另一個妹妹眼睛不好且無工作，身為大姊必須擔起責任。

面對法官詢問，為何不接受醫院建議，由社福單位協助？父親生前是否交代如何辦理後事？連女表示，父親有說，骨灰隨意撒即可，並希望與媽媽葬在一起。

法官庭末勸連女「放下吧」，如果妳有宗教信仰，相信輪迴，妳爸爸現在應該想脫離肉身，遺體卻放在冰庫，已困在太平間超過10年，況且，父親如果有知，見女兒全身病痛，還必須跑法院更可能被判有罪，多心疼阿！

連姓女兒被控將老父遺體遺棄在醫院長達12年，士院審結，今依法判她4月徒刑、緩刑2年。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法