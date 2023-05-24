中央造幣廠技術員侵占1019元瑕疵章牌 判緩刑須支付公庫7萬元

「台灣國家公園采風系列：壽山國家自然公園」套幣。（資料照）

2023/05/24 17:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中央造幣廠於2021年間鑄造「台灣國家公園采風系列：壽山國家自然公園」章牌，該廠熔軋工廠熔鑄組戎姓技術員卻起貪念，處理瑕疵章牌時夾帶其中726枚離廠時被金屬探測器測出、闖關失敗，因此丟了工作，還被移送桃園地檢署偵辦起訴；桃園地院今依侵占公有財物罪將戎男判處1年10月徒刑，緩刑4年。可上訴。

檢方起訴指出，中央造幣廠鑄造章牌時，瑕疵章牌應與其他廢幣一起熔毀重鑄，但戎男於2021年1月間，利用化驗原料成分機會取得其中1015枚，為掩人耳目用白色布袋裝了其中289枚投入熔爐，剩下726枚打算分批夾帶出關，同月12日深夜他下班時，用背包夾帶其中422枚離廠，被駐衛警以金屬探測器活逮，並於翌日找出他藏放廠內的另304枚瑕疵章牌。

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由於監視器拍到瑕疵章牌放進包包過程，戎男始終坦承犯行，供稱是為了收藏才夾帶闖關，事發後非常後悔。

桃園地院審理認為，戎男侵占的瑕疵章牌每枚成本1.403元，犯罪所得僅1019元，犯罪情節輕微，戎於偵查中自白犯行並繳回犯罪所得，依法得減刑2次，但侵占公有財物罪最輕本刑為10年以上有期徒刑，縱使減刑2次，仍面臨2年6月刑期，有情輕法重之情，因此依法再減刑一次。

法官審酌，戎男並無犯罪判刑紀錄，犯此案後承認錯誤並繳回不法所得，經此應已知所警惕，無再犯之虞，因此判處1年10月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須支付公庫7萬元，並接受2場法治教育課程。

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