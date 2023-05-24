台中熟女騎車停等路口被撞 警揪出肇逃大媽竟辯：沒感覺

自小客車左轉時擦撞在路口停等的機車。（民眾提供）

2023/05/24 17:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女騎士在北屯區一處閃燈路口停等時，突遭一輛左轉自小客車擦撞，盧女連人帶車倒地受傷，但對方竟直接駛離現場，警方獲報調閱路口監視器「以車追人」，循線揪出肇禍曾姓女駕駛，未料她竟辯稱轉彎時沒看到機車，也沒感覺曾撞到人車，但訊後仍依肇逃罪嫌送辦。

台中市第五分局交通分隊20日獲報，轄內南興北一路與敦富東街口發生一起交通事故，分隊警員陳秀芳到場處理，發現僅44歲盧女在場，盧女表示，稍早騎機車行經該路口，見該路口為閃光號誌，故停等確認有無來車再準備通過，但停不到2秒就遭一部左轉自小客車擦撞，對方竟未停車察看，直接駛離現場。

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陳員見盧女受傷且驚魂未定，安撫情緒後協助送醫救護，之後立即過濾路口監視器，隔天揪出開車釀禍的63歲曾姓婦人到案說明，未料曾婦辯稱，經過事發路口時並沒有發現左側有機車停等，也沒有感覺擦撞任何人車，所以才會離開。

陳員出示監視畫面給曾婦查看，曾婦看完一語不發只能坦承不諱，陳員也告知曾婦，發生車禍必須留在現場處理，千萬不要心存僥倖，訊後將曾婦函送台中地檢署偵辦，盧女則向承辦陳員感謝找出肇事者。

警方呼籲，發生車禍事故不論有無人員受傷均應留現場處理，無人員受傷，可開罰1千元以上3千元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下徒刑，另可吊銷執照；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下徒刑，另吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

此外，行經閃光號誌路口時，閃紅燈行向應於停止線前停車，注意無來車再行駛；閃黃燈行向則需減速，注意路口狀況再行駛，以免發生危險。

自小客車肇事後竟直接駛離。（民眾提供）

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