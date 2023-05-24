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    持空氣槍和露刺青威嚇店家 見警到場躺地耍賴又掉出安毒

    打赤膊的張姓男子被警方查獲槍毒。（記者劉慶侯翻攝）

    打赤膊的張姓男子被警方查獲槍毒。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/05/24 14:43

    〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲張姓男子，昨日晚間跑到西寧南路某手機行，硬說店家欠他3萬元，期間還脫下衣服露出「半甲」刺青，還持空氣手槍威嚇。警方據報到場，張男空氣槍已被民眾奪下，張男在地上耍賴翻滾中，褲袋掉落一包安毒。今日訊後被警方依法送辦。

    警方表示，有毒品前科的張男，是月23日深夜10時左右，到西寧南路某商業大樓內的手機行咆哮，揚言店家欠他3萬元遲遲不肯歸還，引起過往逛街路人側目，期間，他還逕自脫去上衣，和拉起褲角，露出大片的刺青。

    由於當時張男神智似乎有點不清，且情緒激動，當下有人暗中報警，但張男卻此時卻掏出空氣手槍揮舞，有民眾查覺張男持用的槍械不對勁，奮勇奪下槍枝，以防事態持績擴大。

    萬華分局西門町所接獲110報案指稱糾紛且有人持槍，立即派遣12名員警到場查處，怎料張男半躺在地下不時翻滾耍賴，卻意外的自褲子口袋掉落一包安非他命，警方見狀立即將他制服，並帶回派出所調查。

    警方調查，張男有毒品前科，至於他聲稱與店方的金錢糾紛，店方則予以否認，表示並不認識張嫌，警方今日全案依毒品罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。

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    警方查獲槍毒。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲槍毒。（記者劉慶侯翻攝）

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