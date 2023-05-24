請家鄉友人代購減肥藥竟含毒 4泰籍移工見警上門嚇呆

宣稱有減肥效果的「HONEY Q」產品。（警方提供）

2023/05/24 11:47

〔記者許國楨／台中報導〕4名泰籍移工為了身材苗條，分透過家鄉友人在當地代購台灣網購平台均未販售的減肥藥，不料進口時被海關攔查檢驗，竟含有第四級毒品「西布曲明」成分，刑事局中部打擊犯罪中心獲報循線上門查緝時，4人當場驚呼「在泰國吃沒事，怎麼在台灣就犯法？」訊後仍被依毒品罪嫌送辦。

刑事局中打第四隊今年4月接獲關務署台中關通報，最近有多件從泰國進口宣稱有減肥效果的「HONEY Q」及「FERCY」產品，經抽驗竟是含有第四級毒品「西布曲明」成分的膠囊，因台灣網購平台均未販售相關產品，研判本案犯嫌係透過泰國友人在泰國當地平台以泰銖付款訂購後寄至台灣。

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案經偵四隊會同台中市及彰化警方組成專案小組，5月2日、4日，分別在台中市、彰化縣查獲譯音阿姓女子（49歲）、三姓女子（44歲）、娜姓女子（39歲）和孟姓男子（34歲）等4名泰籍移工，共查扣上述兩種減肥藥的膠囊，毛重共1858.98公克。

而4人彼此都不認識，但都是為了讓自己身材更苗條，各自透過泰國友人訂購，當天見警方上門反應一致驚呼「在家鄉吃沒事，不知自己犯了什麼罪？」而為有效防止含有毒品成分減肥產品流入市面，全案訊後仍依毒品罪嫌分移送台中及彰化地檢署偵辦。

刑事局中打副大隊長賴英門今天說，行政院已於2021年9月2日公告「西布曲明」為第四級毒品，「西布曲明」屬於中樞神經抑制劑，除了抑制食慾，同時易引致高血壓及加快脈搏跳動，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，多國均已禁止銷售。

賴英門強調，運輸、販賣第四級毒品者，依毒品危害防制條例第4條規定可處5年以上有期徒刑，得併科最高新台幣500萬元罰金，呼籲市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒品成分，購買減肥產品的民眾務必要謹慎小心，切勿因貪求快速瘦身而輕信來路不明藥品，造成身體永久性傷害。

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宣稱有減肥效果的「FERCY」產品。（警方提供）

警方將泰籍移工送辦。（警方提供）

警方將泰籍移工送辦。（警方提供）

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