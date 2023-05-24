誤拿酒精量額溫害男童眼睛受傷 員工、故宮晶華須賠償

故宮晶華羅姓女領班誤持酒精替男童量額溫，導致眼睛受傷；士院民庭判羅女、故宮晶華應連帶賠償5萬多元，故宮晶華另要給付懲罰性違約金2萬多元。（資料照）

2023/05/24 11:46

〔記者溫于德／台北報導〕3年前故宮晶華餐廳羅姓女領班替3歲男童量額溫，卻誤噴酒精害男童左眼角膜上皮破損。經男童一家人提告，士林地院民庭認定羅女與故宮晶華應連帶賠償5萬多元，故宮另要給付懲罰性賠償金2萬多元。

男童一家人是在前年1月22日晚間7時許赴故宮晶華餐廳用餐，當下羅姓女領班誤拿酒精罐替男童量額溫，導致男童左眼角膜上皮破損。

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男童與父母因此向羅女、故宮晶華連帶求償醫藥費、交通費、精神慰撫金等共20萬9260元；另故宮晶華身為飲食及服務提供者，卻未就噴灑酒精提供員工適當職前訓練，也只由1人同時負責量額溫與噴灑酒精，故依消保法規定再向故宮晶華求償3倍違約金62萬7780元。

羅女與故宮晶華透過律師解釋，羅女雖有疏失，但當下立刻依照員工教育訓練流程，用生理食鹽水替男童清洗，並由羅女、劉姓餐廳經理陪男童一家人就醫；後來，雙方多次就後續事宜協商，但賠償條件差距過大而失敗。

律師進一步解釋，故宮晶華已提供完整教育訓練，且羅女在故宮晶華工作已15年，晉升為領班，本案也屬偶發事故，否認故宮晶華有過失，在這種情況，被告就醫療費4140元並不爭執，但原告並未舉證交通費為何須5120元，慰撫金20萬元則過高。

士院民庭指出，羅女因本案被依過失傷害罪判處拘役20日確定，所以應負賠償責任；至於故宮晶華由於未將量額溫、噴酒精的工作分開，僅由同一名員工負責，已欠缺善良管理人注意義務，同樣須賠償。

承審法官最後認定羅女、故宮晶華應連帶賠償男童全家人共5萬4140元；另審酌故宮晶華的過失程度不高，以及男童受傷情形，故宮晶華只須賠償0.5倍的懲罰性賠償金2萬7070元。全案仍可上訴。

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