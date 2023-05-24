8歲男童上課驚爆「爸爸戳我肛門」 狼父涉208罪判8年定讞

最高法院。（記者張文川攝）

2023/05/24 11:10

〔記者張文川／台北報導〕3年前台北市一名8歲男童上小二健康教育課時，向老師透露從幼兒園大班起，爸爸會用手指彈、拉他的「雞雞」，還會用手指、戰鬥陀螺的發條戳他肛門和尿尿的地方，狼父應訊時否認，辯稱用手碰彈兒子的屁股和下體，只是在和他玩樂；高等法院不採信其辯詞，依每週2次的頻率，認定他共犯下208件強制性交罪，每罪各判刑7年6月，合併應執行8年有期徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，被害男童就讀幼兒園起，和爸爸住在台北市，父子常一起嬉鬧，2019年11月當時就讀小二的男童上健康教育課，老師講到「性霸凌」環節時，教導同學應相互尊重自己和別人的身體，不可以隨便碰觸他人，男童突然舉手說：「爸爸會常掐、摸他的屁股，老師覺得有異，下課後特別找男童到辦公室單獨問清楚。」

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男童告訴老師，爸爸和他玩時，會脫他褲子摸屁股和「尿尿的地方」，也會用手彈或拉他「雞雞」，他不喜歡爸爸用食指和中指或戰鬥陀螺發條戳他下面，他覺得很痛、很不舒服，有時他會痛得大哭和尖叫，但父親都不聽，男童還說前天爸爸才對他做過這樣的事，父親每週大概會這樣2到3次。

老師認為事態嚴重，通報校方報警處理。男童被送醫驗傷，發現肛門周圍還有新的瘀紅傷勢。男童父親到案坦承平時會用手碰彈兒子下體，脫掉兒子的褲子趴在他腿上讓他摸臀部等，頻率大約1週2次，他堅稱是在和兒子玩，絕未犯罪。

合議庭認定男童歷次說詞的情節大致相同，應是親身經歷，父子平時接觸頻繁，男童是在老師講述到「性霸凌」議題時才有感而發提出，並非誣陷，應屬可信。男童母親也證稱曾看過丈夫碰、拉兒子的下體，高院因此認定男童父親有罪，依每週2次頻率計算共208件強制性交罪，每罪各判7年半，合併執行8年徒刑。

最高法院認為二審認定無違誤，駁回上訴，全案定讞。

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