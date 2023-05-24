為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    8歲男童上課驚爆「爸爸戳我肛門」 狼父涉208罪判8年定讞

    最高法院。（記者張文川攝）

    最高法院。（記者張文川攝）

    2023/05/24 11:10

    〔記者張文川／台北報導〕3年前台北市一名8歲男童上小二健康教育課時，向老師透露從幼兒園大班起，爸爸會用手指彈、拉他的「雞雞」，還會用手指、戰鬥陀螺的發條戳他肛門和尿尿的地方，狼父應訊時否認，辯稱用手碰彈兒子的屁股和下體，只是在和他玩樂；高等法院不採信其辯詞，依每週2次的頻率，認定他共犯下208件強制性交罪，每罪各判刑7年6月，合併應執行8年有期徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，被害男童就讀幼兒園起，和爸爸住在台北市，父子常一起嬉鬧，2019年11月當時就讀小二的男童上健康教育課，老師講到「性霸凌」環節時，教導同學應相互尊重自己和別人的身體，不可以隨便碰觸他人，男童突然舉手說：「爸爸會常掐、摸他的屁股，老師覺得有異，下課後特別找男童到辦公室單獨問清楚。」

    男童告訴老師，爸爸和他玩時，會脫他褲子摸屁股和「尿尿的地方」，也會用手彈或拉他「雞雞」，他不喜歡爸爸用食指和中指或戰鬥陀螺發條戳他下面，他覺得很痛、很不舒服，有時他會痛得大哭和尖叫，但父親都不聽，男童還說前天爸爸才對他做過這樣的事，父親每週大概會這樣2到3次。

    老師認為事態嚴重，通報校方報警處理。男童被送醫驗傷，發現肛門周圍還有新的瘀紅傷勢。男童父親到案坦承平時會用手碰彈兒子下體，脫掉兒子的褲子趴在他腿上讓他摸臀部等，頻率大約1週2次，他堅稱是在和兒子玩，絕未犯罪。

    合議庭認定男童歷次說詞的情節大致相同，應是親身經歷，父子平時接觸頻繁，男童是在老師講述到「性霸凌」議題時才有感而發提出，並非誣陷，應屬可信。男童母親也證稱曾看過丈夫碰、拉兒子的下體，高院因此認定男童父親有罪，依每週2次頻率計算共208件強制性交罪，每罪各判7年半，合併執行8年徒刑。

    最高法院認為二審認定無違誤，駁回上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男童向母訴苦秘密 竟是兩兄弟遭安親班老師猥褻
    2023/02/09 10:49

    男童向母訴苦秘密 竟是兩兄弟遭安親班老師猥褻
    驚！南韓13歲女孩 在托兒所猥褻4歲男童
    2020/11/24 11:35

    驚！南韓13歲女孩 在托兒所猥褻4歲男童

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    惡性不改！台南狼叔聯絡受害男童串證 再被收押禁見
    2019/09/03 10:35

    惡性不改！台南狼叔聯絡受害男童串證 再被收押禁見
    正妹夜店喝醉被撿屍 慘遭4外籍惡狼輪姦強吻
    2019/01/08 20:45

    正妹夜店喝醉被撿屍 慘遭4外籍惡狼輪姦強吻

    夏日特惠 探索海島新玩法
    曾性侵5男童被關 色狼出獄再犯重判11年
    2016/04/09 21:55

    曾性侵5男童被關 色狼出獄再犯重判11年
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播