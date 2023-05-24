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    花蓮一家八口被控裝病詐保 一審全無罪 北檢提上訴

    起訴及一審無罪理由。（資料照）

    起訴及一審無罪理由。（資料照）

    2023/05/24 10:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕花蓮張姓婦人一家8口被控裝病詐保，台北地院採納對被告有利的所有事證，對檢方所提出的各種人證、物證未予採納，上月判8人無罪。台北地檢署認為一審判決違背證據、經驗及論理法則，已上訴二審。

    偵辦團隊指出，一審無視醫、護證稱「有被病人欺騙的感覺」，以及有被告自白詐保手法等筆錄證據，僅採納對被告有利事證，此案牽涉家族集團性詐保犯行，取證困難，檢方已明確取得其中一名被告自白，該被告主動向警方揭露家族成員如何詐保，為求謹慎，檢方偵查時，特地調取2013年該名自白認罪被告前往新北市警局汐止分局警詢的筆錄，確認被告曾承認裝病詐保。

    不僅如此，檢方起訴前，也傳喚過當初開藥的醫師，調閱相關被告住院期間長達2年的護理紀錄；其中相關被告的主治醫師曾證稱「有被病患欺騙的感覺」；護理師記錄的住院護理紀錄中，也提及被告在住院期間，很多藥都沒吃，不過這些證據卻未被一審採納。

    辦案團隊表示，檢方為釐清被告有沒有裝病，除比對護理紀錄外，還勘查扣案手機，發現有被告求診前，曾互相討論保單金額、如何裝病、找哪位醫師比較好辦住院等話題，甚至還扣到涉裝病詐保的關鍵通聯與對話記錄。

    檢方發動搜索時，還在A被告家中，搜扣到B被告的藥物，對照被告之間的通聯及對話記錄，認定被告之間有互相分享裝病及詐保資訊，不過檢方起訴提出的諸多人證、物證，一審都不採納。

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