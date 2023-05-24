開國道拿手機被罰款 男辯稱虎口受傷敗訴仍要罰

南投縣男子開車上國道，一面開一面操作手機被開罰，不服提行政訴訟，法官仍判罰。示意圖，與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2023/05/24 10:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕開國道拿手機會被罰款！南投縣史姓駕駛人開車上國道3號，拿手機操作畫面，被國道巡邏員警攔下，史男稱「導航故障，太陽大又看不到螢幕！」對話全都錄，被開罰3000元，史男打行政訴訟，指其虎口受傷根本無法拿手機，惟法官認為他無法舉證無法拿手機，又有對話錄影，判決要罰。

南投縣史姓男子是在去年3月中旬中午12點半左右，駕車在國道3號南向207.4公里路段，國道七隊快官分隊巡邏警員發現史男一邊開車一邊拿手機在操作手機畫面，於是將他攔停，當場開單舉發史男違反道路交通管理處條例第31條之1項的規定，即「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。」。

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史男不服被開出罰單，去年4月向南投監理站申訴，監理站查處後認為違規事實明確，5月函覆依裁處，史男於是向南投地院提行政訴訟，史男強調，他行經國3的207.4公里根本沒有使用手機，當時就告訴員警他沒有用手機，且拒絕在舉發單上簽名。史某並說，在2011年6月因意外導致大拇指虎口斷裂，至今還未恢復正常功能，根本無法使用手機，要求撤銷原處分。

國道七隊的警員則出示當時的錄影表示，發現史男手拿手機放在方向盤上，被攔停下來後，問他：「你是在看導航？」史男答：「嘿啊！沒法度，太陽太大看不到螢幕，且螢幕一路好像故障了！要拿下來執行導航軟體！」

南投地院法官認為，該錄影內容顯示史男承認有用手操作手機，此舉將導致注意力未能集中在前方路況，控制力也無法集中在駕馭車輛。另史男雖稱虎口曾受傷而無法拿手機，卻未能提出任何證明，因此原處分並無違誤。

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