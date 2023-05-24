「他是通緝犯」！街頭狂奔200米 栽在女警手裡

張姓通緝犯見警追逐緊張跌倒，被女警李奕錚壓制在地，上銬逮捕解送歸案。（讀者提供）

2023/05/24 08:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名張姓通緝犯與李姓男子今於鳳山區鳳南一路，因4000元買賣糾紛起口角，張男一度嗆聲要打死李男，警方據報前往處理，李男見警大喊「他是通緝犯」，張男趕緊拔腿就跑，鳳山警分局女警李奕錚尾隨追了200公尺將張男壓制在地，上銬逮捕解送歸案。

警方調查，張姓通緝犯（36歲）與李姓男子（29歲）今天凌晨2時許相約鳳山區鳳南一路，雙方進行4000元買賣交易，李男質疑張男賣假貨，雙方起口角衝突，民眾通報有人打架。

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鳳山警方接獲民眾通報到場，李男見警指著張男大喊「他是通緝犯」，張男自知是通緝犯身分，見警趕緊拔腿狂奔，往鳳南一路巷弄逃竄，女警李奕錚一路緊追在後，張男緊張不時回頭張望，驚呼女警「怎麼跑這麼快」！

張男在逃跑過程中，一時緊張腿軟跌倒在地，女警李奕錚追逐200公尺，從後追上將張男壓制在地，當場對他上銬逮捕，張男還氣喘吁吁，直呼「好緊張！」

警方查出張男是高雄地院今年5月10日發布的妨害自由罪通緝犯，經查雙方因4000元買賣糾紛起口角，李男指控張男賣假貨，還嗆聲把錢交出來，恐嚇要打死他，提告詐欺、恐嚇罪。警訊後將張男依妨害自由通緝、詐欺、恐嚇等罪嫌移送法辦。

張姓通緝犯見警追逐緊張跌倒，被女警李奕錚壓制在地，上銬逮捕解送歸案。（讀者提供）

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