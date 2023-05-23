為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜檢抗告失敗 三星鄉公所涉貪課長、廠商維持交保候傳

    三星鄉公所涉貪案，農業課長蕭振岳以15萬元、廠商張聖謙以20萬元交保候傳，檢方提起抗告，高等法院撤銷發回宜院重裁；宜蘭地方法院今晚開庭，仍維持裁定，2人庭後請回。（資料照）

    三星鄉公所涉貪案，農業課長蕭振岳以15萬元、廠商張聖謙以20萬元交保候傳，檢方提起抗告，高等法院撤銷發回宜院重裁；宜蘭地方法院今晚開庭，仍維持裁定，2人庭後請回。（資料照）

    2023/05/23 20:43

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞等人被控辦活動時圖利特定廠商，並涉收賄等罪嫌，李志鏞收押禁見，鄉公所農業課長蕭振岳以15萬元、廠商張聖謙以20萬元交保候傳，檢方提起抗告，高等法院撤銷發回宜院重裁；宜蘭地方法院今晚開庭，仍維持裁定，2人庭後請回。

    三星鄉公所辦理的3項活動標案，其中編列65萬元預算的2019年三星鄉花海周邊意象及布置、150萬元預算的2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞疑內定特定廠商，涉嫌收受張聖謙40萬元賄款。

    另外一件是三星鄉聖耶誕樹裝置案，預算50萬元，設計成多筆標案，每筆10萬元以下，不用辦理公開招標，規避政府採購法圖利特定廠商，涉犯對主管或監督事務直接圖利罪嫌。

    此案共帶回19人偵訊，檢察官訊後聲押李志鏞、三星鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙，法官17日裁定李志鏞收押禁見，蕭振岳、張聖謙各以15萬元及20萬元交保。

    檢方和李志鏞均提起抗告，高院昨晚駁回李的抗告，收押禁見2個月確定，至於蕭振岳、張聖謙2人，認定檢方抗告有理由，撤銷發回宜蘭地院重裁。

    宜院今天通知蕭、張2人開庭，法官仍然裁定15萬元及20萬元交保，由於兩人保金尚未領回，因此將兩人請回。

    宜蘭地檢署表示，目前尚未收到裁定書，收到之後，會和承辦檢察官討論是否再抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨三星鄉長李志鏞涉貪收押2個月確定 縣府將派員代理
    2023/05/23 14:20

    國民黨三星鄉長李志鏞涉貪收押2個月確定 縣府將派員代理
    檢抗告成功！三星鄉長李志鏞收押確定 課長、廠商交保撤銷
    2023/05/22 21:44

    檢抗告成功！三星鄉長李志鏞收押確定 課長、廠商交保撤銷

    夏日特惠 探索海島新玩法
    涉收賄圖利特定廠商 國民黨籍三星鄉長李志鏞 收押
    2023/05/18 05:30

    涉收賄圖利特定廠商 國民黨籍三星鄉長李志鏞 收押
    宜縣三星30多年6民選鄉長都未做滿8年 「魔咒」至今未破
    2023/05/17 19:46

    宜縣三星30多年6民選鄉長都未做滿8年 「魔咒」至今未破

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    昨晚才說沒代誌今收押禁見 三星鄉長李志鏞涉貪仕途蒙陰影
    2023/05/17 17:18

    昨晚才說沒代誌今收押禁見 三星鄉長李志鏞涉貪仕途蒙陰影
    公所涉弊 國民黨三星鄉長李志鏞遭約談
    2023/05/17 05:30

    公所涉弊 國民黨三星鄉長李志鏞遭約談
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播