宜檢抗告失敗 三星鄉公所涉貪課長、廠商維持交保候傳

三星鄉公所涉貪案，農業課長蕭振岳以15萬元、廠商張聖謙以20萬元交保候傳，檢方提起抗告，高等法院撤銷發回宜院重裁；宜蘭地方法院今晚開庭，仍維持裁定，2人庭後請回。（資料照）

2023/05/23 20:43

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣三星鄉長李志鏞等人被控辦活動時圖利特定廠商，並涉收賄等罪嫌，李志鏞收押禁見，鄉公所農業課長蕭振岳以15萬元、廠商張聖謙以20萬元交保候傳，檢方提起抗告，高等法院撤銷發回宜院重裁；宜蘭地方法院今晚開庭，仍維持裁定，2人庭後請回。

三星鄉公所辦理的3項活動標案，其中編列65萬元預算的2019年三星鄉花海周邊意象及布置、150萬元預算的2020年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李志鏞疑內定特定廠商，涉嫌收受張聖謙40萬元賄款。

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另外一件是三星鄉聖耶誕樹裝置案，預算50萬元，設計成多筆標案，每筆10萬元以下，不用辦理公開招標，規避政府採購法圖利特定廠商，涉犯對主管或監督事務直接圖利罪嫌。

此案共帶回19人偵訊，檢察官訊後聲押李志鏞、三星鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙，法官17日裁定李志鏞收押禁見，蕭振岳、張聖謙各以15萬元及20萬元交保。

檢方和李志鏞均提起抗告，高院昨晚駁回李的抗告，收押禁見2個月確定，至於蕭振岳、張聖謙2人，認定檢方抗告有理由，撤銷發回宜蘭地院重裁。

宜院今天通知蕭、張2人開庭，法官仍然裁定15萬元及20萬元交保，由於兩人保金尚未領回，因此將兩人請回。

宜蘭地檢署表示，目前尚未收到裁定書，收到之後，會和承辦檢察官討論是否再抗告。

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