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    首頁　>　社會

    高中正妹被襲胸 氣到回家拿防狼噴霧到火車站堵人

    高雄17歲正妹高中生在火車站被襲胸，氣得回家拿防狼噴霧重返現場堵人。示意圖。（資料照）

    高雄17歲正妹高中生在火車站被襲胸，氣得回家拿防狼噴霧重返現場堵人。示意圖。（資料照）

    2023/05/23 12:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲高中正妹小潔（化名）晚上搭火車回家，結果在火車站附近遇狼襲，小潔不甘受辱，跑回家拿防狼噴霧器，重回火車站堵人，結果人沒堵到，無奈報警後，發現襲胸之狼鄭男也曾在同地點對另名夜歸女犯案，雄檢偵結後依違反性騷擾防治法起訴。

    檢方指出，去年11月21日晚上9點多，小潔剛上完補習班搭火車回家，她從台鐵後庄站下車後，剛步出火車站就突然被陌生男子從後方伸出雙手，直接握捏她的雙峰，小潔剛要反應，該名男子隨即逃離，小潔氣不過，直接跑步回家，拿了一罐防狼噴霧器重回火車站，準備在火車站堵人。

    但小潔等了好一陣子都見不到色狼，無奈之下只好報警，警方告知她，兩個月前，也有一名夜歸女在同樣地點遇狼襲，也是被色狼襲胸；警方後來透過火車站周邊的監視器畫面，發現31歲鄭姓男子犯案前，已在火車站附近徘徊多時，待鎖定目標後才趁人不備出手。

    雄檢偵辦時，鄭男坦承涉案，辯稱自己不曉得小潔未成年，但小潔遇襲當天是穿學校運動服，且犯案當時附近有多位究著學校制服的學生妹經過，但鄭男明顯明先「挑選」過，僅針對符合自己胃口的小潔出手，因此不採信他的說詞，除依違反性騷擾防治法起訴外，更向法院請求依違反兒少法規定，加重其刑二分之一。

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