鋒面大雨襲新北 土城磚塊掉落、五股機車道淹水

2023/05/23 02:00

〔中央社〕鋒面帶來大雨，新北土城今天晚間發生住宅2樓陽台女兒牆磚塊掉落事件，無人受傷；五股新五路二段與成泰路一段往新莊方向機車道持續淹水，深度達膝蓋，警方已實施交通管制。

中央氣象局今天晚間發布大雨特報，受鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天台灣北部地區有局部大雨發生機率，須注意雷擊及強陣風。

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新北市政府消防局晚間11時15分獲報，土城區裕生路84巷巷口住宅2樓陽台女兒牆磚塊掉落，有壓到下方攤販車子，不過無人受傷。

新北市府警察局蘆洲分局今天晚間10時40分則獲報，五股區新五路二段與成泰路一段98巷巷口往新莊方向機車道，以及五股區新竹物流轉運站前的迴轉道積水約40公分，深度達膝蓋處。由於車輛無法通行，晚間10時50分已實施交通管制，五股區公所也已派員到場協助處理。

新北市府水利局表示，五股區成泰路等部分路段因垃圾阻礙排水及地勢低窪，造成積水狀況，已派員處理。

另外，網友們也紛紛在臉書（Facebook）各大社群回報，包括機場捷運A5泰山站旁的新北大道積水嚴重，還有鶯歌區永吉街與鶯桃路口也傳出淹水情況。（編輯：陳彥鈞）1120523

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