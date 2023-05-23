新竹縣晚間降雨 多處地下道淹水

2023/05/23 00:54

〔中央社〕新竹縣22日電）新竹縣今天晚間降雨，在通往湖口鄉大同地下道、三元路地下道，以及竹北市中正東路地下道都有出現淹水情形，新竹縣消防局今天說，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，今天開始降雨時，他也外出巡視，目前了解到在竹北成(土龍)社區有積水，相關單位處理中。

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吳旭智說，目前他了解到，在竹北中正東路地下道，目前已達警戒水位，警示系統有顯示進行道路封鎖。

竹北市民代表陳禹同向中央社記者指出，竹北市鳳山溪口水門處，目前已滿水，也請縣府密切注意，適時抽水避免災情。

新竹縣消防局長陳中振向中央社記者表示，湖口鄉的大同地下道以及三元路地下道都有發生積水，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新豐鄉淹水1級警戒，新豐鄉部分路面已開始出現積水，以及湖口鄉大同地下道、竹北市中正東路地下道等處也有積水，現場拉起封鎖線警戒，相關案件由消防局列入管制並通報相關單位後續處理。

縣府表示，竹縣已進行災害應變中心3級開設，而消防局出動各分隊查察災情，工務處也與各鄉鎮市公所、第二河川局調度大型抽水機至防汛熱點，必要時隨時啟動抽水作業。（編輯：陳彥鈞）1120523

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