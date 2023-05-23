為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新竹縣晚間降雨 多處地下道淹水

    2023/05/23 00:54

    〔中央社〕新竹縣22日電）新竹縣今天晚間降雨，在通往湖口鄉大同地下道、三元路地下道，以及竹北市中正東路地下道都有出現淹水情形，新竹縣消防局今天說，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

    新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，今天開始降雨時，他也外出巡視，目前了解到在竹北成(土龍)社區有積水，相關單位處理中。

    吳旭智說，目前他了解到，在竹北中正東路地下道，目前已達警戒水位，警示系統有顯示進行道路封鎖。

    竹北市民代表陳禹同向中央社記者指出，竹北市鳳山溪口水門處，目前已滿水，也請縣府密切注意，適時抽水避免災情。

    新竹縣消防局長陳中振向中央社記者表示，湖口鄉的大同地下道以及三元路地下道都有發生積水，已拉設封鎖線警戒，避免民眾進入。

    新竹縣政府提供新聞資料指出，新豐鄉淹水1級警戒，新豐鄉部分路面已開始出現積水，以及湖口鄉大同地下道、竹北市中正東路地下道等處也有積水，現場拉起封鎖線警戒，相關案件由消防局列入管制並通報相關單位後續處理。

    縣府表示，竹縣已進行災害應變中心3級開設，而消防局出動各分隊查察災情，工務處也與各鄉鎮市公所、第二河川局調度大型抽水機至防汛熱點，必要時隨時啟動抽水作業。（編輯：陳彥鈞）1120523

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播