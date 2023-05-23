性侵收費陪「聊」傳播妹 男廚師判刑3年10月

對於乘機性侵女網友的郭姓男廚師，台南地院判決郭男三年七月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/05/23 00:33

〔記者王俊忠／台南報導〕1名郭姓男廚師在凌晨以網路IG聯絡女網友小優表明「可付費邀見面聊天」，小優回說已吃安眠藥、想睡覺，郭男又說累了可睡沒關係，時間照算。女方因缺錢就同意與郭男到汽車旅館見面，兩人喝酒聊天後，小優先去睡覺，後來郭男趁女方昏睡時性侵得逞。台南地院依乘機性交罪判郭男3年10月徒刑。

判決指出，郭男與小優是網路社群（IG）的網友，2022年4月9日凌晨2點半許，郭男透過IG傳訊息給小優指「願意付錢邀請她出來見面聊天（俗稱傳播）」；小優回覆說，已服用安眠藥、想睡覺了；郭男再回說：「累了你睡沒關係，時間照算」。

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小優因為缺錢花用，就同意到台南市1家汽車旅館與郭男見面聊天，兩人於當天凌晨近4點許一起到這家汽車旅館，並在房內喝啤酒及聊天。女方喝了1瓶啤酒後感覺有睡意，在凌晨5點許先上床休息睡覺。

不過，因郭男在房內播放音樂音量很大聲，小優起初未能完全入睡，直到當天上午10點許，小優體內安眠藥效與酒精代謝交互作用，呈現極度疲倦而昏睡。郭男竟利用小優昏睡不能抗拒的機會、乘機對她性侵1次得逞。

小優坦言，是為了賺錢才去跟郭男見面、陪聊天，但收錢的代價並沒有包括陪睡性交易。台南地院合議庭審理調查相關人、事證，採認女方收錢陪聊天、不陪睡的主張，判矢口否認性侵犯罪的郭男3年10月徒刑，還可上訴。

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