182線「自摔彎」治飆奏效！ 假日機車聚集銳減

除了加裝固定測速照相桿，路面也畫設楔形標線，強化交通安全。（記者吳俊鋒攝）

2023/05/22 22:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處山區的182線台南龍崎段，常有重型機車聚集，來回奔馳、炫技，導致事故頻仍，有「自摔彎」之稱，元月份就發生3起死亡意外後，警方積極「治飆」，多管齊下，祭出增設紅綠燈、加裝測速照相、封阻分隔島缺口...等改善措施，再搭配聯合稽查勤務，今年以來，已累積取締3840件，強力執法，目前當地假日路旁逗留人潮銳減，有居民認為交通整頓奏效。

182線龍崎段因進入山區，蜿蜒、起伏，兩輪族群聚，彎道上壓車、耍帥，也吸引攝影玩家追焦，圍觀民眾湧至，危及交通安全。

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今天元月份，自摔彎附近接連發生3起死亡事故，各界議論，市長黃偉哲也震怒，指示相關局處儘速防制、整頓，各單位聯手推動交通改善措施。

住182線旁的王姓居民表示，在警方強力執法下，並搭配道路設施的改善，以及區間測速、固定測速等系統的建置，假日機車族群聚數量，已不到以往的1成，當地終於恢復正常交通。

市警局於182線靠近高雄內門的易肇事路段，不僅建置了區間測速系統，並在重機族常壓車炫技的彎道，再增設固定測速照相桿，900公尺內就有3支，堪稱「天羅地網」，嚴格取締。

另外，當地路段也畫設楔形標線，還封阻部分中央分隔島的缺口，讓騎士無法任意迴轉，來回奔馳，更在重點追焦處加裝護網，形成拍攝的屏障，也減少重機族壓車、炫技的機會。

歸仁警分局統計，今年以來，執行的稽查勤務已逾50場，包含超速等交通違規的取締，累積多達3840件，有效遏阻，附近住戶對於市政府整頓交通的用心良苦，相當肯定。

警方在182線「自摔彎」增設紅綠燈，也建置固定測速照相桿，全力整頓交通。（記者吳俊鋒攝）

路旁也加裝護網，追焦不易，減少兩輪族炫技的機會。（記者吳俊鋒攝）

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