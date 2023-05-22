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    5億高三生同婚後墜樓 在校曾因心儀女同學諮商 繁星錄取東海哲學系

    賴姓男高三生登記同婚後墜樓亡。賴男就讀的高中今天表示，賴生曾因有心儀的女同學找輔導老師商談，意外案件發生後，讓教師與同學都相當不捨。（民眾提供）

    賴姓男高三生登記同婚後墜樓亡。賴男就讀的高中今天表示，賴生曾因有心儀的女同學找輔導老師商談，意外案件發生後，讓教師與同學都相當不捨。（民眾提供）

    2023/05/22 22:52

    〔中央社〕台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和夏男登記結婚後墜樓亡。賴男就讀的高中今天表示，賴生曾因有心儀的女同學找輔導老師商談，意外案件發生後，讓教師與同學都相當不捨。

    賴男母親19日在民代及委任律師陪同下召開記者會哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

    賴男在5月4日墜樓，警方當天接獲消防局轉報，受理後採集相關跡證、物件，報請檢察官相驗，家屬質疑賴男死因不單純，提告殺人罪。

    賴姓高三生就的學校羅姓秘書今天接受媒體聯訪時表示，賴生與同學相處融洽、成績也屬優異，並擔任班級體育股長，今年4月才經過繁星計畫錄取東海大學哲學系，師生對於案件發生感到惋惜。

    校方說，賴生就讀高中二、三年級時，曾因有心儀的女同學，到諮商中心找輔導老師商談，上月底賴生因爺爺過世請喪假，期間也都很正常、看不出異樣，校方日前在賴母告知時才得知賴生墜樓身亡，讓教師與同學都相當不捨。

    另外，前法醫高大成今天在臉書（Facebook）表示，目前已無國籍的賴母可能遭驅逐出境。律師徐承蔭指出，要先了解賴母有無其他身分取得在台居留權，另外依據入出國及移民法，外國人於居留期間內，居留原因消失者，移民署廢止其居留許可，若依親對象死亡，可以申請繼續居留，但主管機關移民署有准駁的權限。

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