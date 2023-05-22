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    首頁　>　社會

    人妻借婆婆轎車載情夫車震、上摩鐵 綠帽夫怒告獲賠40萬

    桃園市物流公司男員工發現妻子與情夫車震、假出差赴摩鐵開房，提告情夫侵害配偶權，桃園地院判決情夫應賠償40萬元精神撫慰金。（情境照）

    桃園市物流公司男員工發現妻子與情夫車震、假出差赴摩鐵開房，提告情夫侵害配偶權，桃園地院判決情夫應賠償40萬元精神撫慰金。（情境照）

    2023/05/22 20:02

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕在桃園市一家物流公司工作的人夫忙於工作，發現在光電公司上班的妻子去年7月以出差名義，與同公司已婚男同事到台中出遊更到摩鐵開房「壞壞」，綠雲罩頂的人夫以妻子Line通訊軟體與男同事互傳「好想跟你一起洗澡」、「再壞壞一下」等親暱對話，向桃園地院提告侵害權、對情夫求償80萬元，法官審理後判處情夫應賠精神撫慰金40萬元。可上訴。

    判決指出，任職桃園市物流公司的人夫與在光電公司的妻子於2017年結婚、育有一子，人夫指控，妻子與同公司已婚男同事發生婚外情，妻子曾向婆婆借用轎車，開車載著情夫出遊、直接「車震」，去年7月中旬，妻子又以出差名義，搭高鐵到台中與情夫夜宿摩鐵發生性行為，之後妻子又借婆婆轎車載情夫外出再次車震，他還在車內角落發現使用過的保險套，同時以妻子與男同事的親暱對話截圖為證據，提告主張情夫侵害配偶權、讓他精神痛苦不堪，求償80萬元精神撫慰金。

    法院審理時，情夫辯稱不知女同事已婚，否認雙方車震留下保險套等證物，更稱與女同事到台中摩鐵雖然同宿，但沒發生性行為，對於兩人Line通訊對話，辯稱未提及雙方性行為等語置辯；不過，人妻作證坦承與情夫車震，也在台中摩鐵同宿一起洗澡並發生性行為。

    法官審酌，人夫出示妻子與情夫於台中行前後以Line通訊軟體互傳「小豬貓好想你」「每天都期待倒數台中行日子」及「好想快跟一起洗澡」、「抱抱你、親親你」、「再壞壞一下」等鹹濕對話為證，而情夫未提出反證，認定情夫顯然知道女同事已婚卻發生不倫，已達破壞原告婚姻生活、侵害配偶權，斟酌人夫精神痛苦及雙方身分、地位、經濟能力等情狀，判決情夫應賠償40萬元精神撫慰金。

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