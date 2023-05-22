5/22 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/05/22 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月22日）第112000121期今彩539頭獎開出1注，可得800萬，由新北市林口區林口路180號的「鼎大亨彩券行」開出，第112000041期威力彩、第112000121期雙贏彩均摃龜。

第112000041期威力彩中獎號碼為「第一區：15、18、19、30、31、38，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共168注中獎，每注可得4000元；陸獎共1155注中獎，每注可得800元；柒獎共2517注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3864注中獎，每注可得200元；玖獎1萬6994注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1557注中獎，每注可得100元。

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第112000041期38樂合彩中獎號碼為「15、18、19、30、31、38」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合摃龜；三合共92注中獎，每注可得5750元；二合共1840注中獎，每注可得750元。

第112000121期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、11、12、13、14、15、16、19、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共101注中獎，每注可得500元；肆獎共1256注中獎，每注可得100元。

第112000121期今彩539中獎號碼為「10、15、25、31、39」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6383注中獎，每注可得300元；肆獎7萬4259注中獎，每注可得50元。

第112000121期39樂合彩中獎號碼為「10、15、25、31、39」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共262注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9951注中獎，每注可得1125元。

第112000121期3星彩中獎號碼為「665」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000121期4星彩中獎號碼為「5532」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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